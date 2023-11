20231108 - Worldline - Déclaration après la décision de notation de S&P

Changement de notation à BBB- par S&P Global Ratings

Worldline maintient son rang « Investment Grade »

Paris La Défense, le 08 novembre 2023 – S&P Global Ratings (S&P) a abaissé la note de crédit de Worldline (la "Société") de BBB à BBB-, avec une perspective stable.

La Société prend acte de cette décision qui résulte d'un processus de désendettement plus long que prévu. La perception de S&P concernant la solidité de Worldline est intacte, à l'instar du niveau de liquidité du groupe qui est qualifié « d’exceptionnel ».

Ce changement de notation devrait avoir un impact marginal sur le financement de l'entreprise.

Worldline bénéficie d'importantes liquidités (1,2 milliard d'euros de trésorerie et 1 milliard d'euros de RCF non tiré au 23 juin) et n'est pas confrontée à des échéances à court terme, les obligations 2024 ayant déjà été traitées de manière proactive via une nouvelle émission d'obligations en septembre 2023 et un rachat d'obligations.

Worldline est déterminée à maintenir sa bonne notation, sa forte liquidité et à se désendetter en se concentrant sur une croissance organique rentable et sur l'intégration.

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS

28 février 2024 Résultats annuels 2023





