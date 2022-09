Acquisition par Worldline d'une participationde 40% dans Online Payment Platform B.V.

Acquisition par Worldline d'une participation

de 40% dans Online Payment Platform B.V.

Enrichissement de la proposition de valeur de Worldline dans le domaine

des places de marché et des plateformes

Paris La Défense, le 29 septembre 2022 – Worldline [Euronext : WLN], un leader mondial des services de paiement, annonce un accord pour l'acquisition d'une participation de 40% dans Online Payment Platform B.V., un prestataire de services de paiement en ligne offrant une solution de paiement dédiée aux marketplaces et aux plateformes.

Places de marché et plateformes : un marché du e-commerce en pleine expansion

Les transactions effectuées par l'intermédiaire de places de marché et de plateformes représentent environ un tiers des volumes du commerce en ligne européen et devraient en constituer plus de la moitié en 2025.

Les habitudes des entreprises et des consommateurs ont incontestablement évolué pendant la pandémie de Covid-19, accélérant les tendances du e-commerce et la numérisation des paiements, encourageant les entreprises innovantes et les entrepreneurs disruptifs à lancer de nouvelles plateformes, et incitant les distributeurs existants à créer leurs propres places de marché.

Traditionnellement, la majorité des transactions de commerce en ligne ont lieu sur des boutiques en ligne B2C (Business to Consumer - Entreprise à Consommateur) où les paiements sont pris en charge par quelques PSP (Payment Service Providers – Fournisseurs de Services de Paiement) mondiaux. La dynamique des paiements sur les places de marché et les plates-formes requiert toutefois une expertise différente de celle du marché traditionnel du e-commerce. Ces compétences impliquent de traiter avec de nombreux commerçants ayant un volume de ventes relativement faible, et le traitement des paiements sous séquestre avec la gestion des litiges et la gestion des relations entre les consommateurs et les places de marché, y compris pour les transactions C2C (Consumer to Consumer - Consommateur à Consommateur).

Online Payment Platform (OPP), un PSP en ligne néerlandais spécialisé dans les places de marché du e-commerce

Fondée en 2011, Online Payment Platform (OPP) est un PSP en ligne néerlandais codirigé par son fondateur Richard Straver, et Maurice Jongmans, Directeur Général. L'entreprise se concentre sur les paiements numériques pour les places de marché et les plateformes et sur le segment C2C en particulier. Avec une équipe de plus de 60 employés, elle offre ses services dans l'ensemble de l'Union Européenne et au Royaume-Uni, grâce au passeport de sa licence néerlandaise PI obtenue en 2014. OPP fournit des services à plus d'une centaine de places de marché et de plateformes, telles que e-Bay Kleinanzeigen, Marktplaats (qui font toutes deux partie d'Adevinta), Gumtree, Royal FloraHolland et PayPal. OPP bénéficie d'une forte expertise en matière de support client pour les places de marché, y compris en matière d'onboarding rapide des commerçants et de gestion des litiges.

Dans ce secteur en rapide évolution, OPP est parfaitement positionné pour cibler de manière exhaustive le besoin d'externalisation des paiements des places de marché C2C et pour se concentrer sur les opportunités de croissance significatives des places de marché B2B (Business to Business - Entreprise à Entreprise) et B2C.



Richard Straver, fondateur d'OPP, a déclaré : « Nous sommes fiers d'unir nos forces avec Worldline, le leader européen des paiements. Nous pouvons tirer parti de nos forces respectives pour améliorer l'offre de services à la base de clients d'OPP et la déployer dans de nouvelles zones géographiques pour de nouveaux clients. Notre équipe est ravie de rejoindre la famille Worldline et de s'engager dans ce nouveau chapitre de croissance incroyablement excitant. »

Rationnel stratégique

OPP était à la recherche d'un partenaire stratégique mondial pour accélérer sa croissance et s'étendre sur les principaux marchés européens de Worldline afin d'être en mesure de saisir rapidement les opportunités de croissance rapide du marché des places de marché et des plateformes. Worldline, en tant que leader mondial des paiements, correspond parfaitement à ce profil.

La transaction enrichit le profil de croissance de Worldline et permet de réaliser des synergies pour les deux parties impliquées grâce à l'organisation commerciale de Worldline. Cette transaction est parfaitement en ligne avec la feuille de route stratégique de Worldline qui étend ainsi son exposition au e-commerce et apporte une brique technologique éprouvée avec une solution unique conçue de toutes pièces.

Marc-Henri Desportes, Directeur Général Délégué de Worldline, a déclaré : « Je suis très heureux d'annoncer aujourd'hui que nous avons signé un accord relatif à cet investissement stratégique dans OPP. Cela procure à Worldline un accès au marché en pleine croissance des places de marché et plates-formes numériques au travers de la présence européenne d'OPP et de sa technologie scalable leader du marché, alors que nous continuons à établir Worldline comme un véritable leader mondial des technologies de paiement. »

Principaux éléments de la transaction

Worldline achète une participation minoritaire de 40% dans OPP en 2022

Les 60% restants seront détenus par le fondateur et le Directeur Général d'OPP

Finalisation de la transaction prévue pour la fin de l'année 2022

Option d'achat des 60 % restants en 2026

La finalisation de la transaction est soumise à l'approbation de la Banque Centrale des Pays-Bas. Les autres modalités de la transaction ne seront pas divulguées, conformément à l'accord.

Prochain événement

25 octobre 2022 Chiffre d’affaires du T3 2022





Contacts

Relations investisseurs

Laurent Marie

+33 7 84 50 18 90

laurent.marie@worldline.com

Benoit d’Amécourt

+33 6 75 51 41 47

benoit.damecourt@worldline.com

Communication

Sandrine van der Ghinst

+32 499 585 380

sandrine.vanderghinst@worldline.com

Hélène Carlander

+33 7 72 25 96 04

helene.carlander@worldline.com

A propos de Worldline



Worldline [Euronext : WLN] est un leader mondial des paiements et le partenaire technologique de choix des commerçants, des banques et des acquéreurs. Avec 20 000 collaborateurs dans plus de 50 pays, Worldline fournit à ses clients des solutions durables, fiables et innovantes qui contribuent à leur croissance. Worldline propose des solutions d’acquisition commerçant en magasin et en ligne, le traitement hautement sécurisé des transactions de paiement ainsi que de nombreux services numériques. Le chiffre d’affaires proforma 2021 de Worldline s’est élevé à près de 4 milliards d’euros. worldline.com

La raison d’être de Worldline est de concevoir et exploiter des services de paiement et de transactions numériques pour contribuer à une croissance économique durable et renforcer la confiance et la sécurité dans nos sociétés. Worldline les rend respectueux de l’environnement, accessibles au plus grand nombre, tout en accompagnant les transformations sociétales.



Avertissements

Le présent document contient des informations de nature prévisionnelle auxquelles sont associés des risques et des incertitudes, y compris les informations incluses ou incorporées par référence, concernant la croissance et la rentabilité du Groupe dans le futur qui peuvent impliquer que les résultats attendus diffèrent significativement de ceux indiqués dans les informations de nature prévisionnelle. Ces risques et incertitudes sont liés à des facteurs que les sociétés ne peuvent ni contrôler, ni estimer de façon précise, tels que les conditions de marché futures ou le comportement d’autres acteurs sur le marché. Les informations de nature prévisionnelle contenues dans ce document constituent des anticipations sur une situation future et doivent être considérées comme telles. Ces déclarations peuvent se référer aux plans, objectifs et stratégies de Worldline, de même qu’à des événements futurs, des revenus à venir ou encore des synergies ou des résultats qui ne constituent pas une information factuelle à caractère historique. La suite des évènements ou les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le Document d’Enregistrement Universel 2021 déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 25 avril 2022 sous le numéro de dépôt D.22-0342.

Les croissances organiques du chiffre d’affaires et de l’EBO sont présentées à périmètre et taux de change constants. L’excédent brut opérationnel (EBO) est présenté tel que défini dans le Document d’Enregistrement Universel 2021. Tous les montants sont présentés en millions d’euros sans décimale. Cette présentation peut aboutir à des écarts d’arrondis entre les chiffres présentés dans les différents tableaux et leurs totaux ou sous-totaux. Les objectifs 2022 sont exprimés à périmètre et taux de change constants et conformément aux méthodes comptables du Groupe.

Worldline ne prend aucun engagement et n’assume aucune responsabilité s’agissant de la mise à jour de l’information contenue dans ce document au-delà de ce qui est prescrit par la réglementation en vigueur.

Le présent document ne constitue ni une offre de vente ou d’achat ni une sollicitation de vente ou d’achat de titres aux Etats-Unis ni dans aucun autre pays. Les valeurs mobilières ne pourront être vendues aux Etats-Unis en l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act ») ou au titre de la législation en vigueur dans tout Etat des Etats-Unis. Les valeurs mobilières qui pourraient être offertes dans le cadre de toute opération n’ont pas et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act ou de toutes lois sur les valeurs mobilières dans tout Etat des Etats-Unis et Worldline n’envisage pas d’effectuer une quelconque offre au public de valeurs mobilières aux Etats-Unis.

Pièce jointe