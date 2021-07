Apollo est désormais le seul candidat à la reprise des terminaux de Worldline

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société de capital-investissement Apollo est le dernier candidat à une potentielle reprise des terminaux de paiement de Worldline, rapporte jeudi le quotidien Les Echos.

"Les négociations, cependant, ne sont pas terminées avec Apollo et le groupe français n'exclut pas non plus de conserver une part minoritaire au capital", ajoute le quotidien sur son site Internet. Selon Les Echos, le spécialiste des paiements estimerait la valeur de cette activité autour de 2,5 milliards d'euros.

Contactés par l'agence Agefi-Dow Jones, une porte-parole de Worldline n'a pas fait de commentaire tandis qu'un porte-parole d'Apollo n'était pas disponible dans l'immédiat.

L'Agefi avait rapporté au début du mois que Apollo et un autre fonds américain, Cerberus, étaient encore sur les rangs pour la reprise de cette activité du groupe français de paiements.

Worldline conduit actuellement un examen stratégique de sa division Solutions et services de terminaux de paiement (TSS), créée après le rachat d'Ingenico fin 2020 et qui intègre les terminaux de paiement hérités de cette opération. Cette revue stratégique pourrait déboucher sur une cession. Le groupe a toutefois répété à plusieurs reprises envisager toutes les options possibles pour l'avenir de cette activité.

