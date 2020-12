Black Friday et Cyber Monday : Worldline enregistre de nouveaux records dans le e-commerce durant ces deux jours, dans les régions Benelux & DACH

Les transactions en ligne ont considérablement augmenté en Europe à l'occasion des deux journées de promotion du Black Friday et du Cyber Monday

Durant la « Black Week », les internautes ont profité des promotions en ligne offertes tout au long de la semaine

Bezons, France, le 10 décembre 2020 - La pandémie de COVID-19 a accéléré l'avènement du e-commerce comme alternative à la fermeture des commerces considérés comme « non essentiels » à travers l'Europe et les volumes de ventes ont ainsi atteint des sommets à l'occasion du Black Friday. Worldline, leader européen du secteur des paiements et des services transactionnels et numéro 4 à l'échelle mondiale, a enregistré un accroissement considérable des transactions en ligne pendant les deux journées promotionnelles du Black Friday et du Cyber Monday dans les régions Benelux & DACH.

Le « Black Friday », événement commercial importé des États-Unis, continue de gagner en popularité année après année. Si les offres promotionnelles du Black Friday étaient initialement proposées en magasin, elles sont à présent accessibles en ligne également, et ce temps fort s'est ainsi progressivement imposé dans le paysage du e-commerce. Enfin, la pandémie a encore renforcé son impact sur le commerce en ligne cette année.

En Belgique, Worldline a observé une augmentation des transactions en ligne de 40 % à l'occasion du Black Friday 2020 par rapport au Black Friday 2019, et de 105 % par rapport aux niveaux d'un vendredi habituel. Ce niveau record hisse le Black Friday en tête des événements promotionnels les plus populaires dans le pays. Aux Pays-Bas, le nombre de transactions a augmenté de plus de 57% par rapport à un vendredi moyen.

Région DACH : En Allemagne, le Black Friday a enregistré une hausse de 50 % des transactions cette année, par rapport à la même journée en 2019. La ruée vers les commerces en ligne s'accompagne d'une baisse des transactions en magasin et traduit à la fois l'impact de la pandémie sur les comportements de consommation mais aussi l'engouement pour les promotions des enseignes en ligne. En Autriche, où seuls les commerces alimentaires et autres magasins essentiels étaient ouverts durant le « Cyber Week-end », les volumes de transactions du Black Friday en ligne ont augmenté d'environ 45 %. Dans ces deux pays, la comparaison par rapport au dernier vendredi normal, le 20 novembre, illustre clairement l'effet « Black Friday » : les Allemands ont dépensé en ligne environ 45 % de plus et les Autrichiens, 127 % de plus.

Le Cyber Monday prolonge et clôt le Cyber Week-end

En Belgique, le Cyber Monday est l'un des événements de shopping en ligne les plus populaires de l'année. Les consommateurs sont à la recherche des meilleures offres en ligne et comptent sur leurs enseignes préférées pour leur proposer « l'affaire de l'année ». Worldline a observé une augmentation des transactions en ligne de 39 % le lundi 30 novembre, par rapport au lundi correspondant de l'année dernière, signant le deuxième record journalier dans l'histoire des paiements en ligne du pays.

Région DACH : En Allemagne et en Autriche, la tendance est visible, mais pas encore aussi manifeste : la hausse des transactions de commerce en ligne du Cyber Monday s'établit à 16 % en Allemagne par rapport à l'année dernière. En Autriche, cette journée plébiscitée entre toutes a généré un accroissement des transactions de 12 %.

Essor du e-commerce en 2020

Confrontés à la fermeture d'une grande majorité de magasins, de nombreux consommateurs en quête de modes d'achats alternatifs se sont tournés vers le commerce en ligne.

Face à ces nouvelles habitudes d'achat et pour préserver leur activité, les commerces locaux passent de plus en plus par le e-commerce. Il en résulte un engouement pour les solutions Worldline de « Click & Collect » et de « Pay by Link ».

« Les données parlent d'elles-mêmes : il est clair que si les enseignes veulent sortir gagnantes de la crise, elles doivent intégrer des solutions digitales dans le parcours d'achat qu'elles proposent à leurs clients pour pérenniser et dynamiser leur croissance. Worldline a mis en place des mesures commerciales fortes pour accompagner ses clients dans leur transformation digitale et donner aux marchands locaux les moyens de mieux de se positionner pour l'avènement du commerce en ligne. »

Worldline [Euronext: WLN] is the European leader in the payments and transactional services industry and #4 player worldwide. With its global reach and its commitment to innovation, Worldline is the technology partner of choice for merchants, banks and third-party acquirers as well as public transport operators, government agencies and industrial companies in all sectors. Powered by over 20,000 employees in more than 50 countries, Worldline provides its clients with sustainable, trusted and secure solutions across the payment value chain, fostering their business growth wherever they are. Services offered by Worldline in the areas of Merchant Services; Terminals, Solutions & Services; Financial Services and Mobility & e-Transactional Services include domestic and cross-border commercial acquiring, both in-store and online, highly-secure payment transaction processing, a broad portfolio of payment terminals as well as e-ticketing and digital services in the industrial environment. In 2019 Worldline generated a proforma revenue of 5.3 billion euros. worldline.com