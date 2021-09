Exit SIX Payment Services, Worldline unifie ses marques

Zurich (awp) - Le prestataire de services financiers Worldline a annoncé lundi le regroupement de ses marques sous la bannière unique du groupe. Cela finalise notamment la digestion de SIX Payment Services, racheté au groupe éponyme fin 2018, qui opérera désormais sous le nom de Worldline.

Revenant sur la croissance réalisée au cours des cinquante dernières années, à la faveur notamment d'un "portefeuille étoffé de marques" au gré de nombreuses acquisitions, le groupe français estime avoir franchi une "étape majeure de son histoire" début 2020 en devenant autonome du géant informatique Atos.

"Aujourd'hui, toutes les marques du groupe seront réunies et harmonisées autour d'une même architecture et sous une nouvelle identité de marque distincte", a indiqué Worldline dans son communiqué. Seule la marque Ingenico, leader sur son marché, continuera d'être utilisée par l'entité Terminaux, solutions et services.

Numéro un du marché européen dans le secteur des services de paiement et de transaction, le groupe coté à la Bourse de Paris s'était porté acquéreur des activités de trafic des paiements de SIX en mai 2018 pour 2,3 milliards d'euros.

A la suite de la transaction, les deux entreprises s'étaient engagées à collaborer durant une période de dix ans, ce qui s'était traduit par une prise de participation de Worldline dans le système de paiement par smartphone Twint, pour 15 à 20 millions d'euros.

