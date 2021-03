GAÏA RATING : Worldline conserve son excellent score de 88/100, récompensant la transparence et la performance de l'entreprise en matière de RSE

Bezons, le 24 mars 2021 - Worldline [Euronext : WLN] leader européen dans le secteur des paiements et des services transactionnels, est fier d'annoncer que l'entreprise conserve cette année son excellente note de 88/100 dans le cadre de son évaluation par l'agence de notation extra-financière Gaïa Rating. Au cours des trois dernières années, Worldline a amélioré de 6 points sa performance en matière de Responsabilité Sociétale de l'Entreprise (RSE) sur l'évaluation ESG de Gaïa Rating. Grâce à cette progression régulière, Worldline se positionne ainsi parmi les 5 entreprises les plus performantes évaluées par l'agence, en termes de pratiques responsables et durables en France.

Fort de cet excellent score, Worldline dépasse de 37 points la moyenne des 390 entreprises évaluées, établie cette année à 51/100. Cette distinction vient ainsi récompenser les progrès continus de l'entreprise, année après année, en matière de gouvernance, de politique sociale et environnementale et d'engagement de ses parties prenantes externes, soutenus par le programme RSE TRUST 2020 de Worldline.

Sur le volet « Social », Worldline affiche un score de 85/100, en progression de 5 points par rapport à l'an dernier. Cette amélioration illustre la transparence et l'exhaustivité des informations déclarées en termes de « caractéristiques et pratiques sociales », notamment en matière de développement des compétences, dialogue social et conditions/qualité de vie au travail. En matière de « Santé/Sécurité », Worldline se positionne également parmi les leaders de son secteur d'activités.

Sur le volet « Environnemental », Worldline conserve un score remarquable de 98/100 pour sa transparence en matière de stratégie climatique et pour la mise en œuvre d'une politique et d'objectifs en lien avec son approvisionnement en énergies renouvelables et la réduction des gaz à effet de serre.

Sur le volet « Relations avec les parties prenantes », Worldline a été récompensé par un score de 84/100, en progression de 7 points par rapport à l'an dernier. Ce score reflète l'engagement de Worldline à promouvoir ses propres pratiques responsables auprès de l'ensemble de ses parties prenantes, notamment à travers sa politique de durabilité à l'égard de ses fournisseurs.

Sur le volet « Gouvernance », les actions de Worldline pour accroître la sensibilisation et la formation de ses collaborateurs aux comportements éthiques et aux pratiques responsables en matière de conduite des affaires - notamment via son nouveau code d'éthique et la mise en place d'un système d'alerte - ont porté leurs fruits. L'ensemble de ces initiatives ont permis à Worldline d'obtenir un score en progression de 2 points par rapport à 2019, sur la globalité des thèmes relatifs à la gouvernance.

a déclaré : « Cette reconnaissance de la part de Gaïa Rating s'inscrit comme un résultat tangible des actions déployées dans le cadre de la stratégie RSE de Worldline, au cœur des priorités de l'entreprise. Nous conservons cette année un score élevé qui récompense l'engagement de toutes nos équipes, un engagement d'autant plus précieux qu'il s'inscrit dans un environnement macro-économique sanitaire et économique qui a été profondément perturbant et qui conserve pour 2021 une grande part d'inconnu. Dans ce contexte, nous restons pleinement engagés dans ce mouvement de fond qui appelle à la mobilisation de chacun de nos collaborateurs pour construire une entreprise soucieuse de la soutenabilité de son modèle pour le long-terme, dans une économie elle-même plus responsable.Worldline a une vision ambitieuse de sa responsabilité sociale et environnementale, une volonté qui s'est concrétisée d'autant plus fortement en juin 2020, date à laquelle nous avons officiellement communiqué notre « raison d'être », pour fédérer la communauté Worldline autour d'une vision de long terme, cohérente et partagée. »

Worldline [Euronext : WLN] est le leader du marché européen dans le secteur des services de paiement et de transaction, et le 4eme acteur mondial des paiements. Avec sa couverture mondiale et son engagement en faveur de l'innovation, Worldline est le partenaire technologique de choix des commerçants, des banques et des acquéreurs tiers, ainsi que des opérateurs de transports publics, des agences gouvernementales et des entreprises industrielles, tous secteurs confondus. Worldline peut compter sur le talent de ses 20 000 collaborateurs répartis dans plus de 50 pays pour offrir à ses clients, où qu'ils soient, des solutions durables, fiables et sécurisées sur l'ensemble de la chaîne de valeur des paiements, favorisant ainsi la croissance de leur entreprise. Les offres de Worldline dans les domaines de Merchant Services ; Terminals, Solutions & Services ; Financial Services et Mobility & e-Transactional Services incluent les solutions online et physiques d'acquisition commerciale nationale et paneuropéenne, les solutions de traitement des transactions de paiement hautement sécurisées, un large portefeuille de terminaux de paiement, ainsi que des services de billetterie électronique et des services numériques dans l'environnement industriel. Le chiffre d'affaires pro forma 2020 de Worldline s'élève à 4,8 milliards d'euros. worldline.com

Gaïa Rating, département d'EthiFinance, est spécialisée dans l'analyse et la notation ESG (environnement, social, gouvernance) des PME/ETI. Depuis 2009, Gaïa Rating mène une campagne de collecte de données ESG couvrant l'essentiel des PME-ETI cotées en France. Sur la base de ces informations, les sociétés sont notées sur leur niveau de transparence et de performance. L'agence de notation ESG Gaïa Rating est utilisée par des sociétés de gestion de premier plan dans leur processus de gestion et décisions d'investissement.

Pour plus d'informations sur la stratégie et l'engagement de Worldline en matière de RSE, veuillez lire notre rapport intégré 2019.