La société française Worldline va racheter les activités d'acquisition des commerçants de la société italienne Banco Desio.

"Cette opération s'inscrit pleinement dans notre stratégie visant à poursuivre l'expansion de nos activités de services aux commerçants vers le sud de l'Europe et en particulier en Italie, un marché hautement attractif et stratégique pour Worldline où nous avons l'intention de continuer à tirer parti de notre empreinte construite l'année dernière par l'acquisition d'Axepta Italie début 2022 et la mise en place de la joint-venture Worldline MS Italie", a déclaré Gilles Grapinet, PDG de Worldline.

(1 $ = 1,0058 euros)