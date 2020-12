La valeur du jour à Paris - WORLDLINE : acquisition stratégique en Australie appréciée

Quelques semaines après la réussite de son OPA sur Ingenico, Worldline s'est lancé dans une nouvelle opération de croissance externe, prenant le contrôle des activités de services aux marchands de la banque australienne, ANZ. En Bourse, l'action du spécialiste des services transactionnels et des paiements gagne 0,96 % à 75,86 euros, cette opération n'étant pas une surprise totale. Elle avait fait l'objet de spéculations dans la presse locale en novembre.



Worldline déboursera 485 millions de dollars australiens (environ 300 millions d'euros) pour racheter 51% des activités de services aux marchands de la banque ANZ. La signature de ce partenariat de long terme s'accompagne d'un mécanisme de rachat minoritaire par le biais d'une option d'achat exerçable par Worldline 10 ans après la finalisation de la transaction ; celle-ci étant prévue au cours du quatrième trimestre 2021.



" Nous pensons que l'acquisition est judicieuse sur le plan stratégique et financier, mais qu'elle est peu importante et donc peu susceptible d'avoir un impact significatif sur le prix des actions à court terme ", résume Citi. Les brokers évaluent à moins de 5% l'impact positif de ce rachat sur les profits de Worldline.



Le groupe français fait ainsi l'acquisition d'un chiffre d'affaires annuel additionnel d'environ 180 millions d'euros, avec un taux de croissance organique annuel à deux chiffres attendu au cours des cinq prochaines années. Une marge d'excédent brut opérationnel d'environ 20% est attendue à la clôture de l'opération.



Elle devrait rejoindre le niveau profitabilité des activités Services aux Marchands de Worldline en bénéficiant du levier opérationnel et des 25 millions d'euros de synergies attendues d'ici 2025. UBS note que les synergies annoncées représentent environ 17 % de la base de coûts, ce qui est globalement conforme à la moyenne historique de Worldline, qui est de 14 % pour les transactions précédentes. Les coûts de réalisation des synergies sont estimés à environ 25 millions d'euros.



Pour Invest Securities, cette opération souligne l'attractivité du groupe auprès des acteurs bancaires désireux de se désengager de leur activité paiement. Leur volonté de désengagement de ce métier est l'un des moteurs de la concentration du secteur. Cet avis est partagé par Jefferies et Citi pour qui cette transaction constitue une autre référence positive pour Worldline. Elle l'aidera à réaliser des opérations potentiellement plus importantes à l'avenir.



Invest Securities met par ailleurs en avant le fait que le terrain de jeu M&A du groupe n'est plus restreint à l'Europe. Ce qu'il juge de bon augure pour la suite car la croissance est un facteur clé pour améliorer la rentabilité. Pour UBS, d'autres opportunités se présenteront grâce à l'extension potentielle de la joint-venture à d'autres marchés (par exemple la Nouvelle-Zélande) et à l'élargissement de l'offre de services financiers de Worldline à la région.