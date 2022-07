La valeur du jour à Paris - Worldline vedette du CAC 40 : la croissance organique accélère plus que prévu

Worldline vole la vedette à de prestigieux membres du CAC 40, dont LVMH et Danone, à la faveur d'une croissance interne bien plus élevée que prévu. Le titre du spécialiste des paiements est ainsi propulsé en tête du principal indice parisien, s'adjugeant 12,31% à 41,06 euros. Worldline a confirmé de belle manière son redressement, déjà visible dans les comptes en fin d’année dernière, après avoir connu une année 2022 difficile, marquée par plusieurs publications décevantes.



De la publication des résultats semestriels de Worldline, les analystes retiennent en particulier le dynamisme plus important qu'anticipé de son activité. Le chiffre d'affaires a atteint 2,02 milliards d'euros, en croissance interne de 12,6%, dont 13,5% au deuxième trimestre. L'accélération de la croissance organique a surpris par sa vigueur, les analystes anticipant en moyenne + 7,9% entre avril et juin.



Elle a été soutenue par les Services aux Commerçants, dont les revenus ont atteint 751 millions d'euros au deuxième trimestre, en progression de 17,6% en organique. Ils ont bénéficié de la forte croissance des volumes d'acquisition commerçants et les gains de nouveaux commerçants.



La performance opérationnelle de Worldline sur le semestre a également dépassé les attentes. L'excédent brut d'exploitation a bondi de 16,7% à 468 millions d'euros. Il a représenté 23,2% des revenus, en amélioration de 80 points de base. Le marché anticipait un excédent brut d'exploitation de 453 millions d'euros et une marge de 23%.



La publication de comptes semestriels en amélioration par Worldline s'accompagne de la confirmation de ses objectifs 2022. Le groupe vise une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 8% et 10% et une amélioration de la marge d'Excédent brut d'exploitation par rapport au proforma 2021 comprise entre 100 à 150 points de base. Enfin, il table sur un taux de conversion de l'Excédent brut d'exploitation en flux de trésorerie disponible de l'ordre de 45%.