Recettes en progression mais tassement du bénéfice annuel pour SIX

Zurich (awp) - Le groupe financier SIX, qui exploite notamment la Bourse suisse, a connu l'année dernière une robuste croissance de ses recettes, mais a vu ses résultats plombés par un effet de base défavorable. En 2020, la performance de la société zurichoise avait bénéficié de la vente d'un paquet d'actions du français Worldline.

Le bénéfice net a ainsi plongé de 83% à 73,5 millions de francs suisses l'exercice écoulé, selon les indications fournies mercredi par SIX. Apuré de cet effet, cet indicateur s'est inscrit à 175 millions de francs suisses, ce qui représente un bond de 37% en rythme annuel, a précisé à AWP le directeur financier Daniel Schmucki.

Le conseil d'administration propose le versement d'un dividende de 4,75 francs suisses par action, contre 4,30 franc au titre de 2020. L'actionnariat de SIX est composé de près de 120 établissements financiers.

L'année précédente, le groupe avait inscrit un gain financier net de 237,8 millions en lien avec la transaction Worldline. En 2021, ce poste s'est élevé à 1,3 million. Cette différence a fait chuter le résultat avant intérêts et impôts (Ebit), qui s'est étiolé de 71% à 147,2 millions de francs suisses.

Pour M. Schmucki, la participation résiduelle de 10,6% dans Worldline - contre 27% précédemment - est stratégique et sera conservée. SIX était entré dans l'actionnariat de l'entreprise française au moment où le groupe financier zurichois lui a cédé son activité de terminaux de paiement dans le commerce de détail, qui contribuait fortement au chiffre d'affaires.

Dans ses activités opérationnelles, SIX a enregistré une évolution favorable. Les recettes ont gonflé de 8,9% à 1,50 milliard de francs suisses. Le chiffre d'affaires du groupe financier a bénéficié de la croissance organique et des nouvelles activités combinées en Suisse et en Espagne, précise le communiqué. SIX a acquis en 2020 la Bourse madrilène Bolsas y Mercados (BME), ce qui lui a permis de devenir le 3e opérateur boursier européen.

Acquisitions en ligne de mire

La campagne de recrutement pourrait s'intensifier en Espagne, où 800 personnes y travaillent, sur un effectif total de 3685 employés à fin décembre. Depuis l'acquisition de BME, certaines opérations ont été transférées de la Suisse à la péninsule ibérique, pour des raisons de coûts.

Parmi les nouveaux produits lancés l'année dernière figurent les indices durables, ou ESG, et une nouvelle offre dans le domaine des données financières. SIX a également donné naissance à une nouveau segment de négoce destiné aux PME, appelé "Sparks". Dans son communiqué, la société revendique par ailleurs un croissance soutenue de la facturation numérique, pour laquelle SIX fournit l'infrastructure.

Les charges se sont alourdies de 6,7% à 1,08 milliard de francs suisses. Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) a bondi de 14,8% à 421,7 millions.

Après avoir réalisé trois rachats d'entreprises l'année dernière, SIX affirme que les fusions et acquisitions revêtent toujours une grande importance stratégique, car elles permettent de renforcer la position concurrentielle du groupe, indique celui-ci.

Pour la période 2022-2024, la direction table sur une croissance supérieure à 4% du chiffre d'affaires couplée à des gains d'efficacité et des économies. La hausse des recettes sera liée aux activités de BME et au lancement de nouveaux produits.

fr/rq