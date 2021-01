WORLDLINE : Berenberg revalorise

Berenberg a relevé son objectif de cours de 90 euros à 100 euros et confirmé sa recommandation d’Achat sur Worldine dans le cadre d’une étude consacrée au secteur du paiement. Les recherches du broker indiquent que Worldline a considérablement amélioré sa technologie au cours des dernières années par le biais de fusions et acquisitions, et peut offrir une gamme complète de solutions de commerce électronique et omnicanaux, y compris dans le paiement différé (BNPL), comme Klarna et Afterpay.



Il valorise désormais Worldline sur la base de son bénéfice par action proforma (Worldline et Ingenico) de 3,2 € pour 2022. Le broker appliqué désormais une prime de 15% par rapport au PER des acteurs mondiaux du paiement (à l'exclusion des opérateurs à croissance rapide tels que Square, Adyen et Afterpay).