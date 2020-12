WORLDLINE : Goldman Sachs a repris le suivi et vise 100 euros

Goldman Sachs a repris suivi de Worldline avec une recommandation d'Achat et un objectif de cours de 100 euros après la clôture de l'acquisition d'Ingenico.



Il justifie sa recommandation par trois raisons principales : un positionnement stratégique renforcé, en particulier dans le commerce en ligne/omnicanal (maintenant 19% du chiffre d'affaires) ; des synergies importantes liées à l'acquisition d'Ingenico, qui, compte tenu des antécédents de la société en matière de fusions-acquisitions, semblent sous-estimées par le marché ; et des possibilités de consolidation en Europe et au-delà, dans un contexte de fragmentation du paysage des paiements.