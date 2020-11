UBS a relevé son objectif de cours de 83,50 euros à 84,40 euros et confirmé sa recommandation d'Achat sur Worldline. Le bureau d'études a légèrement relevé ses estimations du fait de l'amélioration des perspectives grâce au vaccin. Il valorise l'activité terminaux de paiement d'Ingenico entre 2,2 et 4,5 milliards d'euros, soit environ 3,6 milliards en milieu de fourchette. Le broker utilise des multiples de valorisation valeur d'entreprise sur Ebitda 2021 entre 7 et 11.