Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Worldline a finalisé l'acquisition de 53% de GoPay, leader des services d'agrégation de paiement en ligne pour les petites et moyennes entreprises (PME) en République Tchèque. Ayant généré environ 7 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019 et un EBO (Excédent Brut Opérationnel) d'environ 2 millions d'euros, GoPay emploie actuellement 45 employés et gère les paiements en ligne d'environ 10 000 e-shops en République Tchèque, avec une présence en Slovaquie, en Pologne et en HongrieLa proposition de valeur de GoPay est basée sur un moteur d'agrégation de paiement de haute qualité, adapté aux besoins des petites entreprises et offrant une large gamme de moyens de paiement locaux.Avec un historique de croissance du chiffre d'affaires à deux chiffres et une profitabilité solide, il est attendu que GoPay contribue au renforcement du profil financier de la division Services aux Commerçants de Worldline.