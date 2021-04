WORLDLINE : AGA à huit clos

L’Assemblée générale annuelle du groupe Worldline se tiendra le 20 mai 2021 à 14h30. Cette année, comme en 2020, du fait du contexte de l’épidémie de Coronavirus (Covid-19) et compte tenu du maintien de l’état d’urgence sanitaire, elle se tiendra à huit clos, hors la présence physique des actionnaires.



Dans ces conditions, les actionnaires pourront exercer leur droit de vote uniquement à distance et préalablement à l'Assemblée Générale, soit par internet via la plateforme sécurisée Votaccess, soit en renvoyant leur formulaire de vote par correspondance.



Afin de permettre à tous les actionnaires de suivre l'Assemblée générale à distance, celle-ci sera retransmise en direct sur la page dédiée du site internet de la société. De plus, en accord avec les recommandations de l'Autorité des marchés financiers, des mesures pratiques seront prises afin de favoriser la participation active des actionnaires avec la possibilité de poser des questions écrites en amont de l'Assemblée, ou en séance par le biais d'une plateforme dédiée.