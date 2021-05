WORLDLINE : acquiert le grec Cardlink

Worldline a signé 'un accord portant sur l'acquisition de 92,5 % du capital de Cardlink, le principal fournisseur de services réseau en Grèce (Network Services Provider - NSP). Le directeur général, Georges Drimiotis, conserve 7,5% du capital. La transaction a été conclue sur une valeur d'entreprise de 155 millions d'euros, représentant un multiple d'environ 11 fois l'EBO 2020.



Selon Worldline, Cardlink représente une opportunité stratégique d'étendre les activités de Services à ses commerçants sur un marché grec prometteur avec un accès unique au principal réseau local d'acceptation des paiements.



Cardlink détient un portefeuille client de 243 000 commerçants et gère 500 millions de transactions par an.



Le PDG de Worldline, Gilles Grapinet, a déclaré : " L'acquisition de Cardlink est un développement significatif dans notre stratégie de consolidation du secteur des paiements en étendant l'activité de nos services aux commerçants vers le sud de l'Europe. Grâce à cette transaction, nous obtenons en effet une position de premier plan sur le marché grec, en forte croissance et porté par l'adoption croissante des paiements électroniques. Cette transaction apporte à Worldline de nouvelles opportunités de développent dans les années à venir et de solides bases pour étendre la présence de Cardlink en Grèce.".