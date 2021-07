WORLDLINE : alliance stratégique dans les Services aux commerçants avec la banque italienne BNL

Worldline a annoncé la signature d'un accord portant sur l'acquisition de 80% d’Axepta Italie, l'entité d'acquisition commerciale de le banque BNL en Italie, pour 180 millions d'euros. Axepta est l'un des grands acquéreurs bancaires du pays. Il acquiert de l’ordre de 200 millions de transactions par an (environ 5% de part de marché MSV) à partir d'un réseau d'acceptance d'environ 220 000 points de vente.



Cette acquisition se traduira par un chiffre d'affaires annuel additionnel d'environ 50 millions d'euros avec un taux de croissance organique annuel moyen à deux chiffres attendus au cours des quatre prochaines années. La marge d'excédent brut d'exploitation est attendue à environ 15% à 20% à la clôture de l'opération avec un potentiel d'amélioration grâce au levier opérationnel et environ 15 millions d'euros de synergies de coûts et de chiffre d'affaires attendues d'ici 2025.



Worldline prévoit que l'accélération de la croissance résultera en particulier du déploiement de ses offres de pour les PME, l'expansion de ses capacités d'acquisition locale afin de fournir une couverture européenne complète pour les grands clients internationaux et nationaux, et le déploiement des solutions de pointe en matière de commerce électronique et d'omnicanalité.



Par ailleurs, un solide programme d'intégration et de développement sera mis en œuvre à compter de la réalisation de l'opération afin d'améliorer davantage le taux de profitabilité grâce au levier opérationnel et à la maîtrise des coûts.



Dans le cadre de la transaction, Worldline et BNL s'engageront dans un partenariat commercial à long terme permettant de tirer parti du solide réseau bancaire de BNL en tant que canal commercial de premier plan afin de distribuer les meilleurs produits et services de paiement de Worldline et d'Axepta Italie.



La réalisation de la transaction est prévue fin 2021 – début 2022, sous réserve de la satisfaction des conditions suspensives usuelles. Le décaissement estimé à environ 180 millions d'euros aura alors lieu.