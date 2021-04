WORLDLINE : maintient le cap sur ses objectifs 2021

Worldline gagne 0,58% à 75,18 euros, mais n'a cessé de flirter avec l'équilibre depuis le début de la séance. Le spécialiste des paiements a bien dévoilé des revenus un tantinet moindre que prévu au premier trimestre, mais, facteur rassurant, cette faiblesse provient de l'activité terminaux de paiements, qui a vocation à être cédée.



A ce propos de cette activité obtenue lors du rachat d'Ingenico, le PDG, Gilles Grapinet, a déclaré : " Nous continuons l'exécution de notre feuille de route stratégique avec la finalisation de la revue stratégique de l'activité de terminaux de paiement en 2021, comme prévu ".



Au cours du premier trimestre 2021, le chiffre d'affaires de Worldline a reculé de 9% en données comparables à 1,080 milliard d'euros. Le consensus s'élevait à respectivement 1,092 milliard d'euros et 9,1%. Les revenus ont été pénalisés par ses activités exposées à la fermeture des commerces.



La division, Solutions & Services de Terminaux de paiement s'est ainsi contractée de 16,5%. Les Services aux Commerçants ont aussi souffert : -8,7%. Ces chiffres reflètent " les mesures de confinement et de fermeture des magasins dans nos principaux marchés ".



En dépit de ce début d'année difficile, le groupe a confirmé ses objectifs 2021. Cette année, l'ancienne division d'Atos vise une croissance organique du chiffre d'affaires de l'ordre de 5% ou plus et une amélioration de l'ordre de 200 points de base de la marge d'EBO par rapport au proforma 2020, soit 25,9%. Worldline cible enfin un taux de conversion de l'EBO en flux de trésorerie disponible de l'ordre de 50%. Elle a atteint 49,8% en 2020, avec un flux de trésorerie de 295 millions d'euros.



Le spécialiste des paiements a précisé avoir déjà sécurisé deux-tiers des 66 millions d'euros de synergies prévues en 2021 grâce à l'intégration d'Ingenico.



" Cette publication ne devrait pas engendrer de révisions d'attentes et il faudra attendre comme prévu le premier semestre pour constater le retour d'un momentum positif " a commenté Invest Securities.