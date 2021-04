WORLDLINE : réaffirme ses objectifs 2021 malgré un premier trimestre difficile

Au cours du premier trimestre 2021, le chiffre d’affaires de Worldline a atteint 1,080 milliard d’euros, en recul de 9% en données comparables. Le groupe a souffert en particulier de la contraction de 16,5% de la division, Solutions & Services de Terminaux de paiement. Les Services aux Commerçants ont aussi souffert : -8,7%. Ces chiffres reflètent " les mesures de confinement et de fermeture des magasins dans nos principaux marchés ".



Le spécialiste des paiements a déjà sécurisé deux-tiers des 66 millions d'euros de synergies prévues en 2021grâce à l'intégration d'Ingenico.



" Nous continuons l'exécution de notre feuille de route stratégique avec la finalisation de la revue stratégique de l'activité de terminaux de paiement en 2021, comme prévu, tout en conservant comme d'habitude une attention maximale sur de nouvelles opportunités de consolidation, " a déclaré le PDG, Gilles Grapinet.



Cette année, l'ancienne division d'Atos vise une croissance organique du chiffre d'affaires de l'ordre de 5% ou plus et une amélioration de l'ordre de 200 points de base de la marge d'EBO par rapport au proforma 2020, soit 25,9%. Worldline cible enfin un taux de conversion de l'EBO en flux de trésorerie disponible de l'ordre de 50%. Elle a atteint 49,8% en 2020, avec un flux de trésorerie de 295 millions d'euros.