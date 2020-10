WORLDLINE : présente des objectifs 2020 incluant INGENICO

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv INGENICO GROUP -0.69% 123.2 28.10% WORLDLINE 1.45% 62.82 -1.60%

Au cours du troisième trimestre 2020, le chiffre d’affaires de Worldline a atteint 572,7 millions d’euros, en repli de 2,7% à données comparable. L'activité est en forte amélioration par rapport à la baisse de 13,1% enregistrée au second trimestre. Suite à la finalisation de l'acquisition d'Ingenico, Worldline est désormais le quatrième acteur mondial dans les services de paiement avec plus de 20 000 employés dans une cinquantaine de pays.Worldline a publié aujourd'hui un ensemble d'objectifs 2020, incluant la contribution financière d'Ingenico sur deux mois, en " parfaite cohérence avec les objectifs précédemment communiqués ", a souligné la société.Le groupe s'attend à un chiffre d'affaires stable ou en retrait de quelques points de croissance par rapport à 2019, à périmètre et taux de changes constants. Worldline vise par ailleurs un taux de marge d'excédent brut opérationnel (EBO), à périmètre et taux de changes constants, d'environ 25 %, soit environ le même niveau qu'en 2019.Enfin, le groupe cible environ le même taux de conversion d'EBO en flux de trésorerie disponible qu'en 2019.