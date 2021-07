Worldline : Apollo pourrait racheter l'activité Terminaux

Il ne resterait plus que le fonds d'investissement américain Appolo pour racheter l'activité terminaux de paiement d'Ingenico auprès de Worldline pour une valorisation de 2,5 milliards d'euros indique ce matin Les Echos. Les fonds Cerberus et Platinium ne seraient plus dans les négociations organisées par UBS et BNP Paribas.



Selon le quotidien, Worldline pourrait conserver une part minoritaire au capital.



' Worldline publiera ses résultats S1 2021 mardi prochain. Il ne serait pas impossible que les discussions avec Apollo s'accélèrent durant le week-end pour permettre à Worldline d'annoncer les conclusions de la revue stratégique de son activité Terminaux ' indique Invest Securities.



