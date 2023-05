Worldline : Assemblée Générale Mixte du 8 juin 2023

Paris La Défense, 18 mai 2023 - Les actionnaires de Worldline [Euronext: WLN] sont convoqués en Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) le jeudi 8 juin 2023 à 14 heures 30 à la Tour Coeur Défense - 100-110 Esplanade du Général de Gaulle - 92931 La Défense.

Les actionnaires sont informés que l'Assemblée Générale sera retransmise en direct (en français et en anglais) sur le site Internet de la Société (Assemblée des Actionnaires).

Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, les documents préparatoires à l'Assemblée Générale sont publiés sur le site internet de la Société (Assemblée des Actionnaires).

L'avis préalable de réunion et son avis rectificatif comportant l'ordre du jour, les projets de résolutions et les modalités de participation et de vote à l'Assemblée Générale ont été publiés respectivement au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) n°51 du 28 avril 2023 et n° 53 du 3 mai 2023. L'avis de convocation sera publié au BALO du 19 mai 2023.

Les documents mentionnés à l'article R.22-10-23 du Code de commerce sont consultables à la rubrique dédiée à l'Assemblée Générale sur le site internet de la Société (Assemblée des Actionnaires).

Les documents prévus par l'article R.225‐83 du Code de commerce sont tenus à la disposition des actionnaires à compter de la convocation de l'assemblée, conformément aux dispositions réglementaires applicables :

tout actionnaire nominatif peut, jusqu'au cinquième jour inclusivement avant l'Assemblée Générale, demander à la Société de lui envoyer ces documents. Pour les titulaires d'actions au porteur, l'exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d'une attestation de participation dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité ;

tout actionnaire peut en prendre connaissance au siège de la Société pendant un délai de 15 jours précédant la date de l'Assemblée Générale.

Pour toute information ou question, vous pouvez contacter le département Relations Investisseurs.

Relations Investisseurs

Laurent Marie

T +33 7 84 50 18 90

E laurent.marie@worldline.com

Benoit d'Amécourt

T +33 6 75 51 41 47

E benoit.damecourt@worldline.com