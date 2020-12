Worldline : Avec un score de 86/100, Worldline obtient la médaille “Platine” pour sa 5ème évaluation par EcoVadis

Avec un score de 86/100, Worldline obtient la médaille 'Platine' pour sa 5ème évaluation par EcoVadis

Bezons, le 1er décembre 2020 - Worldline [Euronext : WLN] leader européen dans le secteur des paiements et des services transactionnels, est fier d'obtenir la médaille Platine de l'agence de notation extra-financière indépendante EcoVadis pour sa 5ème évaluation. Avec une amélioration de 3 points de sa performance globale ESG (Environnement, Social et Gouvernance) par rapport à 2019, Worldline a obtenu un score global de 86/100, illustrant une nouvelle fois ses progrès continus en matière de Responsabilité Sociétale d'Entreprise (RSE).

Grâce à cette distinction, la plus haute décernée par EcoVadis, Worldline se positionne dans le TOP 1% des entreprises les plus durables évaluées par la plateforme extra financière, tous secteurs confondus. Cette récompense vient confirmer l'engagement de long terme de l'entreprise en faveur du développement durable, soutenu par son programme dédié TRUST 2020, à tous les niveaux des domaines évalués par EcoVadis : droit du travail et droits de l'homme, éthique, environnement et achats durables.

Worldline a particulièrement été reconnu pour son approche des questions sociales, notamment sur le droit du travail et les droits de l'homme, améliorant considérablement ses performances avec un gain de 10 points par rapport à l'année précédente, soit un score de 90/100. Ce résultat exceptionnel est le fruit des efforts rigoureux déployés par l'entreprise dans le cadre de sa stratégie d'employeur responsable, renforçant et mettant en œuvre de nombreuses actions, telles que : des processus plus formels pour la gestion de carrière et le développement des compétences des collaborateurs ; de nouvelles actions en matière de lutte contre la discrimination et le harcèlement ; un plan de communication plus interactif à destination des employés, portant sur le bien-être et les conditions de travail, en particulier dans le contexte de pandémie COVID-19 ; ou la mise en place d'un groupe de négociation en vue de la création d'un comité d'entreprise européen.

En ce qui concerne l'environnement, Worldline maintient son score de 80/100 et poursuit son objectif de devenir une entreprise à faible émission carbone. Pour lutter contre le changement climatique, Worldline réduit, limite et neutralise ses émissions de carbone. C'est ainsi que depuis 2019, toutes les émissions générées par ses data centers, l'activité de ses bureaux, les voyages d'affaires et par ses terminaux de paiement sont compensées, positionnant Worldline comme le 1er acteur du paiement à contribuer à la neutralité carbone du secteur. L'entreprise s'est également fixé de nouveaux objectifs climatiques, alignés sur l'initiative SBTi (Sciences Based Targets initiative ) :

Réduire son intensité carbone de 2,67% chaque année, conformément aux objectifs validés par la SBTi, soit -19% en 2025 et -45% en 2035, par rapport à 2018 ;

Poursuivre la certification ISO 14001 de ses data centers stratégiques et de ses bureaux de plus de 500 employés ;

Atteindre un PUE (Power Usage Effectiveness[1]) moyen de 1,65 d'ici 2020 dans ses data centers ;

Utiliser une énergie 100% renouvelable pour la consommation d'électricité du groupe ;

Continuer à contribuer à la neutralité carbone en compensant 100% des émissions de CO 2 résiduelles liées à ses activités.

En ce qui concerne l'éthique, Worldline a une fois de plus obtenu un score de 90/100, confirmant sa capacité à promouvoir et à influencer des comportements et des pratiques responsables à tous les niveaux de sa chaîne de valeur.

« Je suis fier que cette année encore, Worldline ait été distingué parmi les entreprises les plus durables évaluées par EcoVadis. Notre score élevé récompense l'engagement et le travail collectif de nos équipes et revêt cette année une importance d'autant plus particulière, dans le contexte macro-économique actuel de la crise sanitaire du Covid-19.Worldline a une vision ambitieuse de sa responsabilité sociale et environnementale, une volonté qui s'est concrétisée d'autant plus fortement en juin 2020, date à laquelle nous avons officiellement communiqué notre « raison d'être », pour fédérer la communauté Worldline autour d'une vision de long terme, cohérente et partagée. »

[1] L'indicateur d'efficacité énergétique (PUE ou Power Usage Effectiveness) est utilisé pour qualifier l'efficacité énergétique d'un centre d'exploitation informatique.

Worldline [Euronext : WLN] est le leader du marché européen dans le secteur des services de paiement et de transaction, et le 4eme acteur mondial des paiements. Avec sa couverture mondiale et son engagement en faveur de l'innovation, Worldline est le partenaire technologique de choix des commerçants, des banques et des acquéreurs tiers, ainsi que des opérateurs de transports publics, des agences gouvernementales et des entreprises industrielles, tous secteurs confondus. Worldline peut compter sur le talent de ses 20 000 collaborateurs répartis dans plus de 50 pays pour offrir à ses clients, où qu'ils soient, des solutions durables, fiables et sécurisées sur l'ensemble de la chaîne de valeur des paiements, favorisant ainsi la croissance de leur entreprise. Les offres de Worldline dans les domaines de Merchant Services ; Terminals, Solutions & Services ; Financial Services et Mobility & e-Transactional Services incluent les solutions online et physiques d'acquisition commerciale nationale et paneuropéenne, les solutions de traitement des transactions de paiement hautement sécurisées, un large portefeuille de terminaux de paiement, ainsi que des services de billetterie électronique et des services numériques dans l'environnement industriel. Le chiffre d'affaires pro forma 2019 de Worldline s'élève à 5,3 milliards d'euros. worldline.com

EcoVadis propose un service d'évaluation complet de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), via une plateforme SaaS globale.

La notation EcoVadis s'intéresse à un vaste spectre de systèmes de gestion non financiers, notamment aux conséquences dans les thèmes suivants : l'Environnement, le Social & Droits de l'Homme, l'Éthique et les Achats Responsables. Chaque entreprise est évaluée sur des problématiques essentielles en fonction de sa taille, de sa localisation et de son secteur d'activité.

Les évaluations fondées sur des preuves sont affinées dans des fiches d'évaluation claires, avec des scores compris entre zéro et cent (0 et 100), et des médailles (bronze, argent, or), le cas échéant. Par ailleurs, les fiches d'évaluation contiennent des conseils sur les forces et les points d'amélioration que les entreprises évaluées peuvent suivre pour concentrer leurs efforts en matière de durabilité et développer des plans d'actions correctives pour améliorer leur performance RSE. Pour plus d'informations sur EcoVadis : https://ecovadis.com/fr/

Pour plus d'informations méthodologiques sur l'attribution des médailles et le niveau d'engagement correspondant, voir le site d'Ecovadis.

Pour plus d'informations sur la stratégie et l'engagement de Worldline en matière de RSE, veuillez lire notre rapport intégré 2019.

