Worldline: Chiffre d'affaires du premier trimestre 2021 en ligne avec la trajectoire du Groupe

Chiffre d'affaires du premier trimestre 2021

en ligne avec la trajectoire du Groupe

Chiffre d’affaires : 1 080 millions d’euros, -9,0% en organique

Performance du premier trimestre impactée par les restrictions sanitaires dans les pays clés de Worldline

Intégration d'Ingenico en exécution avec le calendrier prévu

Deux tiers des synergies d'Ingenico 2021 déjà sécurisées

Revue stratégique de l'activité Terminaux en cours,

conformément au calendrier initial

Objectifs 2021 confirmés

Croissance organique du chiffre d'affaires de l'ordre de 5% ou plus

De l'ordre de 200 points de base d'amélioration de la marge d'EBO (c. 26%)

par rapport au proforma 2020 (23,9%)

Taux de conversion de l'EBO en flux de trésorerie disponible de l'ordre de 50%

Bezons, le 21 avril 2021 – Worldline [Euronext: WLN], leader européen dans le secteur des paiements, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires du premier trimestre 2021.

Gilles Grapinet, Président-Directeur Général de Worldline a déclaré: « Au cours du premier trimestre, nous avons été confrontés à une troisième vague de la Covid et de nouvelles restrictions sanitaires dans la plupart de nos principaux pays. Malgré ce contexte difficile, Worldline a demontré une grande résilience avec une décroissance organique limitée à 9%, soutenue par l’augmentation des nos activités online et l’accélération de la réduction de l’usage des espèces dans les paiements physiques induites par la pandémie.

L’évolution des volumes de transaction est pleinement en ligne avec notre scénario central pour l’ensemble de l’année 2021, reflétant une amélioration à la fin du premier trimestre et ouvrant la perspective d’une accélération de la croissance au deuxième trimestre. Cette tendance est soutenue par l’assouplissement des restrictions attendue dans les principaux pays où nous opérons ainsi que par l’accélération des campagnes de vaccination visant à atteindre l’immunité collective au cours de l’été 2021, selon les objectifs officiels des gouvernements européens.

Le premier trimestre a également été marqué par des progrès rapides et significatifs dans l'intégration d'Ingenico, nous permettant d’avoir déjà sécurisé une large majorité des synergies prévues en 2021, confortant ainsi notre objectif d’amélioration de la profitabilité de l’ordre de 200 points de base cette année. Par conséquent, nous confirmons l’intégralité de nos objectifs annuels pour 2021.

En parallèle, nous continuons l’exécution de notre feuille de route stratégique avec la finalisation de la revue stratégique de l’activité de terminaux de paiement en 2021, comme prévu, tout en conservant comme d’habitude une attention maximale sur de nouvelles opportunités de consolidation.»

Chiffre d’affaires du premier trimestre 2021 par Ligne de Services

Pour l’analyse de la performance du Groupe, le chiffre d’affaires du T1 2021 est comparé avec le T1 2020 à périmètre et taux de change constants.

Au cours du premier trimestre 2021, le chiffre d’affaires de Worldline a atteint 1 080 millions d’euros, avec une évolution qui reflète les mesures de confinement et de fermeture des magasins dans nos principaux marchés. Ainsi, et comme attendu, la baisse organique du chiffre d’affaires au premier trimestre a été de -9,0%.

L’évolution organique du chiffre d’affaires au T1 2021 par Ligne de Services a été la suivante:

En millions d'euros T1 2021 T1 2020* Variation organique Services aux Commerçants 517 566 -8,7% Services Financiers 216 221 -2,4% Solutions & Services de Terminaux de paiement 266 318 -16,5% Mobilité & Services Web Transactionnels 82 83 -0,6% Worldline 1 080 1 188 -9,0%

* à périmètre constant et taux de change moyen à fin mars 2021

Services aux Commerçants

Le chiffre d’affaires des Services aux Commerçants au premier trimestre 2021 s’est élevé à 517 millions d’euros, en décroissance organique de -8,7%. La baisse a principalement concerné l’Acquisition Commerçants et l’Acceptation de Paiement (en ligne et dans les magasins) tandis que les Services Numériques ont fait preuve de résilience au contexte actuel de crise de la Covid-19. Au cours du trimestre, la performance par division a été la suivante :

Acquisition Commerçants : Fort impact des nouvelles mesures de lutte contre la Covid-19 dans les principaux pays d’activité de Worldline, en particulier en Allemagne et en Suisse avec une diminution des transactions de montants importants et de conversion dynamique des devises. Les autres géographies ont continué à souffrir des stricties mesures de restrictions sanitaires mises en place durant le premier trimestre 2021 ;

Acceptation de Paiement : Performance stable malgré une baisse de l’activité d’acceptation pour les PME due aux confinements qui a été atténuée par une plus forte activité pour la grande distributions en France et en Allemagne. Les activités en ligne, hors voyages, ont continué à croitre d’un pourcentage à deux chiffres (la contribution des dépenses liées aux voyages ayant été encore importantes au T1 2020) ;

Services Numériques : Performance relativement stable grâce à une bonne dynamique dans certains pays tels que la Belgique ou la Suisse auprès de la grande distribution. L’activité auprès des PME est restée difficile au premier trimestre du fait des restrictions mises en œuvre en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas.





Au cours du trimestre, les Services aux Commerçants ont continué à accompagner les commerçant dans l’accélération de leur numérisation avec plusieurs contrats gagnés ou renouvelés, comme celui, entre autres, signé avec Total, l’un des plus grands groupes pétroliers d’Europe continentale. Worldline a fourni une tarification compétitive pour leur acquisition de transactions sur les marchés européens comme le Benelux, la France et l’Allemagne. De plus le reporting et la connection à leur système interne ont été améliorés et personnalisés pour répondre aux besoins propres du client, notamment grâce à l’intégration de Nexo.

Services Financiers

Le chiffre d’affaires des Services Financiers au premier trimestre 2021 a atteint 216 millions d’euros, en décroissance organique de -2,4%. L’activité a fait preuve de résilience avec une amélioration progressive au cours du premier trimestre. Au cours du trimestre, les principaux facteurs de performance par division ont été :

Traitement Emetteurs : Baisse des volumes liée au Covid-19 sur un effet de base élevé qui n’a pas été compensé par les volumes élevés du contrat avec Commerzbank, et de la montée en charge de nouveaux projets signés en 2020 ;

Traitement Acquéreurs : Impact des transactions manquantes du fait des restrictions dans les principaux pays d’activité de la Ligne de Services malgré le début des phases d'exécution des nouveaux contrats qui devraient continuer à contribuer en 2021 ;

Services Bancaires Numériques : Forte croissance dans toutes les géographies, tirée par des volumes d’authentification plus élevés relatifs à l’accélération de la croissance des transactions en ligne ainsi qu’à des volumes plus important d’ordres traités sur notre plateforme de courtage électronique de Worldline ;

Paiements Non-Cartes : Solide performance bénéficiant de la montée en charge du contrat UniCredit et d’une importante activité de projets.

L’activité commerciale des Services Financiers au cours du premier trimestre est restée forte avec des contrats gagnés et des renouvellements comme celui avec Rabobank. Après de nombreuses années de partenariat fructueux, Worldline a prolongé de cinq ans son contrat de service avec Rabobank, l’une des plus grandes banques néerlandaises. Dans le cadre de cet accord, Worldline continuera à fournir à Rabobank sa large gamme de services de paiement sécurisés et traiter des milliards de transactions par an, avec une hausse significative des volumes attendue. La large gamme de services inclut des services Emetteurs et Acquéreurs fournis à iDEAL et le traitement des virements bancaires SEPA, dont les paiements instantanés et prélèvements bancaires SEPA.

Solutions & Services de Terminaux de paiement

Le chiffre d’affaires des Solutions et Services de Terminaux de paiement au premier trimestre 2021 s’est élevé à 266 millions d’euros, en décroissance organique de -16,5% dans un environnement difficile en Amérique du Nord et EMEA du fait de la pandémie de la Covid-19, pourtant avec des opportunités commerciales prometteuses, en particulier avec Terminal as-a-Service qui devrait se matérialiser dans les périodes à venir. Au cours du trimestre, les principaux facteurs de performance par zone géographique ont été :

EMEA : l’Europe de l’Ouest, particulièrement la France, le Royaume-Uni et la région DACH, souffrant des confinements et d’un ralentissement en Europe de l’Est avec plusieures commandes reportées. Le Moyen Orient et l’Afrique ont été impactés par une base de comparaison élevée tandis que mes opportunités commerciales restent élevées ;

APAC : Bonne dynamique dans l’ensemble avec un fort dynamisme auprès des principaux clients en Australie, premiers signes de reprise en Inde et résilience en Asie du Sud-Est, tandis que la Chine a souffert d'un manque de dynamisme du marché et d'une base de comparaison élevée (Projet APOS au T1 2020) ;

Amérique Latine : Forte performance avec une solide dynamique d'exécution de projets avec les principaux clients au Brésil et des gains de parts de marché dans une nouvelle phase d'équipement dans d'autres pays comme l'Argentine, le Chili et le Pérou ;

Amérique du Nord : Malgré le niveau élevé des propositions commerciales pour 2021, le trimestre a été impacté par les difficultés de nos clients à déployer des terminaux au cours des deux premiers mois de l'année, en plus d'une base de comparaison élevée. Une augmentation séquentielle est attendue pour les prochains trimestres.

Au cours du premier trimestre de l’année, la Ligne de Services Solutions & Services de Terminaux de paiement a continué à renforcer son offre Payment Platform as a Service (PPaaS) avec 16 partenaires fondateurs qui ont accepté de soutenir la mise en place de la plateforme. Il s'agit notamment d'acquéreurs et de PSP de premier plan, d'opérateurs mondiaux de méthodes de paiement alternatives et de services Buy Now Pay Later ; ainsi que des fournisseurs de premier plan de services de crédit à la consommation, de services de fidélité, de prévention des fraudes, de gestion des risques et de la conformité, et de la blockchain.



Mobilité & Services Web Transactionnels

Le chiffre d’affaires en Mobilité & Services Web Transactionnels a atteint 82 millions d’euros au premier trimestre, en décroissance organique de -0,6% grâce à la contribution de nouveaux projets. Par division, les principaux éléments ont été :

Services Numériques de Confiance : Activité impactée par la finalisation de certains contrats spécifiques partiellement compensée par de nouveaux projets et des volumes additionnels en provenance de nouveaux contrats et sur des contrats existants comme les activités de collecte des impôts dans les régions telles que l’Amérique Latine ;

Billetterie Electronique : Début du trimestre impacté par les contraintes sanitaires dans les transports en commun de nos principaux pays. Redressement progressif de l’activité grâce au développement de nouveaux projets (en France) et à une meilleure activité sur le taux d'embarquement des passagers (au Royaume-Uni) ;

e-Consommateur & Mobilité : Performance stable avec une forte dynamique dans les solutions Contact, une augmentation des volumes et des activités eHealth en France concernant les solutions consumer cloud et de nouveaux projets sur les solutions de vie connectée et de mobilité.





L’activité commerciale en Mobilité & Services Web Transactionnels au cours du premier trimestre est restée forte avec la signature de contrat tel que celui avec la région « Grand Est » pour laquelle Worldline a été choisi pour équiper la région d’un plateforme de billetterie électronique de dernière génération. Cette solution va permettre l’harmonisation des solutions de billetterie mobile et facilitera l'intermodalité entre les différents réseaux de transport régionaux. A terme, ce modèle de ticket de transport pourrait être utilisé pour accéder à d'autres services fournis par la région et ses villes partenaires tels que l'e-administration ou les services publics.

Des progrès dans l’intégration d’Ingenico

Le Groupe a rapidement commencé l’intégration des équipes et la transformation de ses activités de Services aux Commerçants, grâce à une nouvelle organisation commerciale (go-to-market) et des produits transversaux (Acquisition, Acceptation et Services Numériques) pour fournir les meilleures solutions aux commerçants. De plus, plusieurs projets de convergence des plateformes technologiques ont été initiés.

Worldline a déjà sécurisé deux-tiers des 66 millions d’euros de synergies prévues en 2021 venant principalement de la déduplication des projets de développement, de la consolidation et reduction des achats ou de la transformation des fonctions support et back-office

Revue stratégique de l'activité des terminaux de paiement comme initialement prévu

Le Groupe a lancé la revue stratégique de son activité Solutions et Services de Terminaux de paiement (TSS) dès la finalisation de l’acquisition le 28 octobre 2020, comme prévu. Cette revue est en bonne voie et Worldline envisage de l'avoir menée à son terme en 2021.

Scénario de tendance du chiffre d’affaires 2021 confirmé

Pour rappel, les objectifs 2021 sont basés sur les hypothèses suivantes :

Au 1 er semestre 2021 : restrictions gouvernementales strictes au cours du T1, incluant des fermetures des commerces non-essentiels, couvre-feux, et restrictions aux frontières dans la plupart de nos pays clés ; allègement partiel des restrictions au cours du S1, en particulier au T2 2021 ; aucune activité significative en matière de voyages intra-européens ; pas de voyages intercontinentaux ; accélération des campagnes de vaccinations.

semestre 2021 :

Au 2 nd semestre 2021 : assouplissement des restrictions nationales avec la fin des restrictions pour les commerces non-essentiels, fin des couvres feux et des restrictions aux frontières ; voyages intra-européens entièrement autorisés et retour progressif des flux de voyageurs ; aucune activité significative en matière de voyages intercontinentaux.

semestre 2021 :

Ces hypothèses devraient conduire aux tendances suivantes de chiffre d’affaires :

croissance organique au S1 2021 stable ou légèrement négative ;

croissance organique au S2 2021 à deux chiffres environ.

Objectifs 2021 pleinement confirmés

Les objectifs 2021 sont basés sur le scénario de chiffre d’affaires décrit ci-dessus et sont les suivants :

Croissance organique du chiffre d’affaires : de l’ordre de 5% ou plus





de l’ordre de 5% ou plus Marge d’EBO : de l’ordre de +200 points de base d’amélioration par rapport à la marge d’EBO proforma 2020 de 23,9%





: de l’ordre de +200 points de base d’amélioration par rapport à la marge d’EBO proforma 2020 de 23,9% Flux de trésorerie disponible : taux de conversion d’EBO de l’ordre de 50%





Annexes

Réconciliation du chiffre d’affaires du premier trimestre 2020 à périmètre et taux de change constants avec le chiffre d’affaires statutaire du premier trimestre 2020

Pour l’analyse des performances du Groupe, le chiffre d’affaires du premier trimestre 2021 est comparé avec le chiffre d’affaires du premier trimestre 2020 à périmètre et taux de change constants. La réconciliation entre le chiffre d’affaires publié du premier trimestre 2020 et le chiffre d’affaires à périmètre et taux de change constants est présentée ci-dessous (par Ligne de Services) :

En millions d'euros Q1 2020 Effets de périmètre** Effets de change Q1 2020 * Services aux Commerçants 267 306 -7 566 Services Financiers 223 -1 -1 221 Solutions & Services de Terminaux de paiement 0 340 -21 318 Mobilité & Services Web Transactionnels 85 0 -2 83 Worldline 575 644 -31 1 188

* A périmètre et taux de change moyen à mars 2021 YTD

** à périmètre et taux de change constants à Mars 2020 YTD

Les effets de périmètre sont liés à la consolidation d’Ingenico, et dans une moindre mesure à GoPay. Les effets de change traduisent principalement l’appréciation de l’Euro par rapport à la plupart des devises internationnales.

