Worldline : Document AMF CP. 2022DD857038

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2022DD857038
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11 août 2022
FR0011981968 - DD152811
INFORMATION
Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société
LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE
SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.
NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :
Gilles GRAPINET, Directeur Général
NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:
Notification initiale
COORDONNEES DE L'EMETTEUR
NOM : WORLDLINE
LEI : 549300CJMQNCA0U4TS33
DETAIL DE LA TRANSACTION 1
DATE DE LA TRANSACTION : 08 août 2022
LIEU DE LA TRANSACTION : Hors plateforme de négociation
NATURE DE LA TRANSACTION : Exercice
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Options de souscription d'actions
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : ISIN FR0011981968
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 17.2200 Euro
VOLUME : 25 000.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 17.2200 Euro
VOLUME : 25 000.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : OUI
DETAIL DE LA TRANSACTION 2