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Worldline : Document AMF CP. 2022DD857038

11/08/2022 | 18:17
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2022DD857038

11 août 2022

FR0011981968 - DD152811

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Gilles GRAPINET, Directeur Général

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : WORLDLINE

LEI : 549300CJMQNCA0U4TS33

DETAIL DE LA TRANSACTION 1

DATE DE LA TRANSACTION : 08 août 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Hors plateforme de négociation

NATURE DE LA TRANSACTION : Exercice

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Options de souscription d'actions

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : ISIN FR0011981968

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 17.2200 Euro

VOLUME : 25 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 17.2200 Euro

VOLUME : 25 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : OUI

DETAIL DE LA TRANSACTION 2

DATE DE LA TRANSACTION : 08 août 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : ISIN FR0011981968

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 42.6601 Euro

VOLUME : 25 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 42.6601 Euro

VOLUME : 25 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 11 août 2022

COMMENTAIRES :

Levées d'options en nominatif attribuées en vertu d'un plan de stock-options du 3 septembre 2014. Cours exact d'exécution pour la vente des actions: 42,660108 €.

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Worldline SA published this content on 11 August 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 11 August 2022 16:16:03 UTC.


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VE / CA 2022 3,35x
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