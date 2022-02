Worldline : Eléments financiers 2021 au format PDF (FR)

Réconciliation du chiffre d'affaires et de la marge opérationnelle à périmètre et taux de change constants.........

PROFIL DU GROUPE

Profil d'activité

Worldline est un leader européen des paiements et services transactionnels et le quatrième acteur mondial. Worldline est au premier plan de la révolution numérique qui bouleverse nos façons de payer, de vivre, d'exercer nos activités et de nouer des relations.

Les solutions de Worldline garantissent des paiements sécurisés et des services transactionnels fiables tout au long de la chaîne de valeur des paiements, favorisant ainsi une croissance économique durable. La société fournit une gamme complète de solutions aux institutions financières, aux commerçants, aux entreprises et aux organismes gouvernementaux. Son portefeuille de solutions évolutif est respectueux de l'environnement, favorise la confiance et promeut la transformation sociale.

Worldline établit des partenariats à long terme avec ses clients pour leur fournir des solutions qui renforcent la confiance de leurs utilisateurs finaux. Ces services sont le plus souvent opérés dans le cadre de contrats de longue durée au titre desquels Worldline est rémunéré par une commission pour la mise en œuvre initiale de la solution, puis en fonction des volumes ou des valeurs de transactions pendant la durée du contrat. Worldline met à profit sa forte culture d'innovation pour aider ses clients à anticiper l'avenir, saisir de nouvelles opportunités et relever avec assurance les défis qui se présentent à eux.

Worldline est présent dans plus de 50 pays. Suite à l'acquisition d'Ingenico en 2020, Worldline a renforcé son impact en Europe continentale : déjà leader au Benelux, en Suisse et en Autriche, Worldline occupe désormais aussi une position de leader en Allemagne. La société possède par ailleurs une forte présence dans les pays nordiques et dispose d'un accès inégalé aux banques et aux commerçants français. L'acquisition d'Ingenico a également étendu l'accès de Worldline au marché américain et accru sa visibilité auprès des commerçants d'Amérique latine et des pays d'Asie-Pacifique.

Au 31 décembre 2021, Worldline employait environ 17 000 personnes dans le monde (hors environ 3 800 salariés TSS). Au cours de l'année, la société a généré un chiffre d'affaires total de 3,7 milliards d'euros, un EBO de 933 millions d'euros et un flux de trésorerie disponible de 407 millions d'euros.

L'objectif de Worldline est de permettre une croissance économique durable et de renforcer la confiance et la sécurité dans nos sociétés. Ses Lignes de Services travaillent de concert à la transformation du secteur des paiements afin d'apporter une valeur durable à tous ses clients, investisseurs, employés et parties prenantes.

La Ligne de Services « Services aux Commerçants » propose une expertise numérique et transactionnelle unique dans le secteur des paiements à travers une couverture paneuropéenne et mondiale exceptionnelle. Elle permet aux commerçants d'augmenter leurs ventes et d'améliorer l'expérience de leurs clients, dans un environnement sécurisé et de confiance. Couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur du commerce de détail, en ligne, en magasin et omnicanal, cette Ligne de Services accélère la transition mondiale vers une économie sans espèces ;

La Ligne de Services « Services Financiers » est le leader paneuropéen du traitement des données financières. Les institutions financières s'appuient sur son expertise pour déployer des technologies transformatrices, gérer les risques et la fraude, optimiser les processus et assurer l'excellence opérationnelle. Investissant massivement dans des solutions de paiements et de transactions innovantes, cette Ligne de Services permet aux banques d'anticiper les évolutions réglementaires et de transformer leurs modèles d'affaires pour tirer le meilleur parti des opportunités de demain ;

La Ligne de Services « Mobilité & Services Web Transactionnels » va au-delà du traitement des transactions de paiement classiques et apporte son expertise en matière de paiement et de réglementation sur de nouveaux marchés. Couvrant des produits et des services aussi divers que la dématérialisation sécurisée pour les secteurs réglementés, les objet connectés (IoT), la billettique et les centres de contact, cette Ligne de Services permet aux clients de se conformer à la réglementation, de sécuriser leurs transactions et de réinventer leur engagement client pour l'avenir numérique.

» est le leader paneuropéen du traitement des données financières. Les institutions financières s'appuient sur son expertise pour déployer des technologies transformatrices, gérer les risques et la fraude, optimiser les processus et assurer l'excellence opérationnelle. Investissant massivement dans des solutions de paiements et de transactions innovantes, cette Ligne de Services permet aux banques d'anticiper les évolutions réglementaires et de transformer leurs modèles d'affaires pour tirer le meilleur parti des opportunités de demain ; La Ligne de Services « Mobilité & Services Web Transactionnels » va au-delà du traitement des transactions de paiement classiques et apporte son expertise en matière de paiement et de réglementation sur de nouveaux marchés. Couvrant des produits et des services aussi divers que la dématérialisation sécurisée pour les secteurs réglementés, les objet connectés (IoT), la billettique et les centres de contact, cette Ligne de Services permet aux clients de se conformer à la réglementation, de sécuriser leurs transactions et de réinventer leur engagement client pour l'avenir numérique.

Par ailleurs, le Groupe fournit des solutions et des services de terminaux de classe mondiale aux banques et aux acquéreurs au travers de la Ligne de Services « Terminaux, Solutions & Services ». En se concentrant sur l'offre de nouveaux canaux et de solutions logicielles personnalisées, adaptées à la maturité des marchés, cette Ligne de Services favorise la mise en place d'un nouvel écosystème de l'acceptation des paiements qui vise à transformer l'expérience du consommateur, en s'appuyant sur l'expertise du Groupe en matière de matériel, de logiciels et de services associés. Suite

une revue stratégique de cette activité, le Conseil d'Administration a décidé de céder Terminaux, Solutions & Services afin qu'elle puisse poursuivre une stratégie de transformation ambitieuse en tant qu'entreprise entièrement autonome. Dans ce contexte, la Ligne de Services est comptabilisée selon IFRS 5 comme une activité destinée à être cédée.

Worldline conduit ses activités en déployant une stratégie mondiale et unifiée d'exécution de ses contrats, destinée à tirer le maximum d'effets d'échelle grâce à une combinaison de processus et d'outils standardisés, au partage de meilleures pratiques et à un usage efficace des ressources globales, afin d'offrir des services de haute qualité à un prix compétitif.

