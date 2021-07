Worldline : Eléments financiers du premier semestre 2021 (FR)

ELEMENTS FINANCIERS DU PREMIER SEMESTRE 2021

RAPPORT D'ACTIVITE Worldline au premier semestre 2021 Janvier Worldline lance l'offre intégrée China All-In-One et permet aux acteurs internationaux qui intègrent le marché chinois du e-commerce d'exploiter tout le potentiel de WeChat Pay Worldline a lancé l'offre intégrée China All-In-One d'Ingenico, qui réunit la gamme de solutions de paiement chinoises, dont AliPay, WeChat Pay et UnionPay, au sein d'une offre de paiement complète. La solution China All-In-One offre aux e- commerçants un accès simplifié au marché chinois du e-commerce et permet d'en optimiser le potentiel. Cette nouvelle offre, qui repose sur une commission fixe de 1,9%, plus 0,20 Euro par transaction, est l'une des plus compétitives sur le marché pour les entreprises internationales qui vendent leurs produits aux consommateurs chinois. La solution englobe la plupart (92 %) des méthodes de paiement préférées de la clientèle chinoise qui privilégie les moyens de paiement par téléphone mobile. Elle offrira aux e-commerçants un égal accès à des plateformes qui répondent à ces besoins, comme AliPay et WeChat Pay. Worldline obtient à nouveau l'excellente note «A-» dans le cadre de l'évaluation du CDP sur sa contribution à la lutte contre le changement climatique Worldline a obtenu pour la deuxième année consécutive la note de "A-" dans le cadre de l'évaluation du CDP sur le changement climatique. Ce score vient reconnaître les efforts déployés par Worldline et les résultats obtenus par l'entreprise sur la lutte contre le changement climatique, démontrant l'ambition forte de la société en termes de bonnes pratiques environnementales dans son secteur. En ce début d'année 2021, Worldline réaffirme ses objectifs à long terme de réduction de ses émissions de CO2, en conformité avec les lignes directrices de l'initiative "Science Based Target" (SBTi). Avec cette note de A-, Worldline maintient sa position de leader et se positionne parmi le premier tiers des entreprises notées par le CDP sur le changement climatique. Worldline confirme également son avance parmi les entreprises évaluées dans le secteur "IT & software development", dont la note moyenne est passée de B en 2019, à C en 2020. Février Résultats annuels 2020 : Une année remarquable, tous les objectifs atteints ou dépassés En 2020, le chiffre d'affaires de Worldline s'est élevé à 2 748 millions d'euros, impacté par les mesures liées à la Covid-19 et à ses effets sur les économies européennes. Tirant parti de la résilience du modèle économique diversifié de Worldline, la décroissance organique du chiffre d'affaires sur l'année a été limitée à -4,6%. L'Excédent Brut Opérationnel (EBO) du Groupe a atteint 700 millions d'euros, soit 25,5% du chiffre d'affaires représentant une augmentation de +60 points de base grâce à la transformation en cours et les plans de synergies. En outre, de fortes actions ont été menées pour adapter la base de coût afin d'atténuer l'impact de la Covid-19 sur la profitabilité, tout en continuant à investir dans des projets stratégiques pour alimenter la croissance future. Le flux de trésorerie disponible en 2020 a été de 295 millions d'euros. En excluant les coûts de transaction de l'acquisition d'Ingenico, le flux de trésorerie du Groupe a augmenté de +21,3%, représentant un taux de conversion de cash à l'EBO de 49,8% en forte amélioration de +200 points de base. Mars Finalisation réussie de la contribution de l'activité de services aux commerçants de Worldline en Allemagne et en Autriche à PAYONE Worldline et le groupe DSV ont annoncé la finalisation réussie de l'apport des activités de services aux commerçants de Worldline en Allemagne et en Autriche à PAYONE. Ce rapprochement fait suite à la finalisation réussie de l'acquisition d'Ingenico par Worldline le 28 octobre 2020. Dans le cadre de cette transaction, Worldline intègre également l'activité de services aux commerçants de PAYONE en Suisse. equensWorldline et comdirect, une marque Commerzbank AG, étendent leur coopération equensWorldline, filiale de Worldline, et comdirect, une marque Commerzbank AG, étendent leur coopération : equensWorldline traitera la nouvelle carte de débit Visa de la banque via son service WL Extended Issuing, au travers d'une interface de programmation applicative (API). Dans le cadre de cet accord, les cartes de débit existantes basculeront vers le nouveau système. Ce nouveau contrat a été signé pour une période courant jusqu'en 2025. Eléments financiers du premier semestre 2021 3/42

Avril Chiffre d'affaires du premier trimestre 2021 en ligne avec la trajectoire du groupe Au cours du premier trimestre 2021, le chiffre d'affaires de Worldline a atteint 1 080 millions d'euros, en baisse organique de -9,0%, reflétant les mesures de confinement et de fermeture des magasins dans ses principaux marchés. Le Groupe a confirmé ses objectifs 2021 et a annoncé avoir déjà sécurisé deux-tiers des 66 millions d'euros de synergies prévues en 2021 venant principalement de la déduplication des projets de développement, de la consolidation et réduction des achats ou de la transformation des fonctions support et back-office. Mai Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires Worldline a tenu son Assemblée Générale Annuelle 2021 le 20 mai 2021. Présidée par Monsieur Gilles Grapinet, Président- Directeur Général, cette Assemblée Générale s'est tenue à huis clos en raison de la situation sanitaire existante à cette date et des contraintes de déplacements et de rassemblements en résultant. L'Assemblée Générale a réuni un large quorum de 77% et l'ensemble des résolutions a été approuvé. Worldline conclut un partenariat avec Luminor pour l'exploitation et l'amélioration de son réseau DAB Luminor Bank, troisième établissement financier des pays baltes, et Worldline ont signé un accord de 5 ans portant sur l'uniformisation et l'amélioration par Worldline du réseau de distributeurs automatiques de billets (DAB) de Luminor. Ce partenariat avec Worldline permettra à Luminor d'offrir à ses clients un réseau DAB plus moderne et simple d'utilisation. Acquisition de Cardlink, principal fournisseur de services réseau d'acceptation des paiements en Grèce Worldline a annoncé la signature d'un accord portant sur l'acquisition de 92,5 % du capital de Cardlink, le principal fournisseur de services réseau en Grèce (Network Services Provider - NSP). Cette acquisition est une opportunité stratégique pour étendre les activités de Services aux commerçants de Worldline sur un marché grec prometteur avec un accès unique au principal réseau local d'acceptation des paiements. Juin Worldline et Klarna élargissent leur offre de paiement à travers l'Europe Worldline a conclu un partenariat stratégique avec Klarna, leader mondial des services de paiement et d'achat, au travers duquel Worldline et Klarna complètent mutuellement leur offre de service. Ce partenariat permettra de proposer les solutions de paiement en ligne de Klarna à un nombre encore plus important de commerçants européens. Les solutions de paiement Klarna permettent aux commerçants d'offrir à leurs clients plus de flexibilité, de transparence et de facilité lorsqu'ils effectuent des achats en ligne. Worldline confirme son ambition de long terme en matière de RSE et lance son nouveau programme de transformation: TRUST 2025 Worldline a annoncé sa nouvelle feuille de route RSE à cinq ans, TRUST 2025, qui propose une déclinaison concrète de la Raison d'Être de Worldline. S'inscrivant dans la continuité du programme de transformation TRUST 2020, il intègre et anticipe les nouvelles tendances du marché, les risques et les opportunités ainsi que les changements réglementaires pour les années à venir. bofrost*, numéro un européen des produits surgelés, fait confiance à Worldline Worldline devient le partenaire de confiance de bofrost*, numéro un de la vente directe de produits surgelés et de crèmes glacées en Europe. Les deux entreprises ont élaboré ensemble une solution complète qui réduit le matériel nécessaire et permet de relier les différents terminaux en toute sécurité. Juillet Worldline annonce une alliance stratégique dans les services aux commerçants en Italie avec BNL Worldline a annoncé la signature d'un accord portant sur l'acquisition de 80% d'Axepta Italie, l'entité d'acquisition commerciale de la banque BNL en Italie. Dans le cadre de la transaction, Worldline et BNL s'engageront dans un partenariat commercial à long terme permettant de tirer parti du solide réseau bancaire de BNL en tant que canal commercial de premier plan afin de distribuer les meilleurs produits et services de paiement de Worldline et d'Axepta Italie. Ce partenariat représente une opportunité unique pour Worldline de déployer ses activités de Services aux commerçants sur ce marché européen attractif avec un portefeuille de marchands existant et de grande qualité, tout en générant des opportunités de croissance significatives alimentées par la pénétration croissante des cartes et des capacités en ligne. 4/42 Eléments financiers du premier semestre 2021

Revue opérationnelle Tel qu'anticipé, la tendance du chiffre d'affaires a été très contrastée au cours du semestre avec une forte reprise des volumes de transactions au T2 2021 et une croissance organique de +10,1%, notamment grâce au fort rebond des activités Services aux Commerçants lié à la réouverture des économies. Cela fait suite à une activité du T1 2021 impactée par les restrictions liées à la Covid-19 et leurs effets sur les économies européennes. Sur l'ensemble du premier semestre 2021, le chiffre d'affaires de Worldline s'est ainsi élevé à 2 272 millions d'euros, +0,1% en organique. L'Excédent Brut Opérationnel (EBO) du Groupe au premier semestre 2021 a atteint 531 millions d'euros, soit 23,4% du chiffre d'affaires, en augmentation de +130 points de base par rapport au premier semestre 2020 à périmètre et taux de change constants. Cette performance, pleinement en ligne avec l'objectif 2021 d'amélioration de d'environ 200 points de base de la profitabilité, reflète l'évolution contrastée du chiffre d'affaires sur le semestre ainsi que l'intégration d'Ingenico et les synergies associées (66 millions d'euros prévus en 2021) qui viennent s'ajouter à la troisième année du plan de synergie de SPS (27 millions d'euros prévus en 2021). Au cours du semestre, le Groupe a aussi continué à exécuter ses plans de transformation tout en continuant à investir dans des projets stratégiques pour alimenter la croissance future et notamment celle attendue au second semestre 2021. Le nombre total de salariés était de 20 275 fin juin 2021, en baisse de -2,1% (-434salariés) sur le semestre. Cette baisse est principalement liée à un plan de transformation en Chine (environ -200 employés). Pour l'analyse des performances du Groupe, le chiffre d'affaires et l'Excédent Brut Opérationnel (EBO) de 2020 sont comparés avec le chiffre d'affaires et l'EBO du S1 2020 à périmètre et taux de change constants. La réconciliation entre le chiffre d'affaires et l'EBO publiés du S1 2020 et le chiffre d'affaires et l'EBO à périmètre et taux de change constants est présentée ci-dessous (par Ligne de Services) : Chiffre d'affaires Effet de Effet de S1 2020 S1 2020* En millions d'euros périmètre** change Services aux Commerçants 483,6 +569,7 -9,4 1 043,9 Solutions & Services de Terminaux de paiement 0,0 +657,1 -30,5 626,6 Services Financiers 442,7 -2,5 -1,8 438,4 Mobilité & Services Web Transactionnels 163,0 - -1,6 161,3 Worldline 1 089,2 +1 224,4 -43,4 2 270,2 EBO En millions d'euros Services aux Commerçants Solutions & Services de Terminaux de paiement Services Financiers Mobilité & Services Web Transactionnels Coûts centraux Worldline S1 2020 Effet de Effet de S1 2020* périmètre** change 103,3 +117,8 -2,1 219,0 0,0 +162,0 -5,0 157,0 130,9 - -1,0 130,0 23,0 - - 22,9 -10,9 -16,7 - -27,6 246,3 +263,1 -8,2 501,2 à périmètre constant et taux de change moyen à juin 2021

aux taux de change moyen de juin 2020 Les effets de périmètre sont liés à la consolidation d'Ingenico, et dans une moindre mesure à GoPay. Les effets de change traduisent principalement l'appréciation de l'Euro par rapport à la plupart des devises internationales. Eléments financiers du premier semestre 2021 5/42

