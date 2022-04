Worldline : Grégory Lambertie va remplacer Eric Heurtaux au poste de directeur financier

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste des paiements Worldline a annoncé mercredi la nomination de Grégory Lambertie au poste de directeur financier, en remplacement de Eric Heurtaux, qui a décidé de quitter la société.

Grégory Lambertie, qui est actuellement membre du comité exécutif de Worldline en charge de la stratégie, des fusions & acquisitions et des affaires publiques et réglementaires, prendra ses fonctions à compter du 16 mai.

A cette même date, Eric Heurtaux quittera le groupe pour rejoindre une "'scale-up technologique non-cotée de premier plan opérant dans un secteur différent et leader mondial dans son domaine", a indiqué Worldline dans un communiqué. "La passation entre Eric et Grégory a été soigneusement préparée et durera jusqu'au départ d'Eric", a ajouté la société.

