Le projet comprend la fourniture et la gestion de terminaux de paiement et l'acquisition exclusive de circuits internationaux pour plus de 90 000 terminaux de paiement ayant généré des volumes de transactions de plus de 9 milliards d'euros en 2023. L'accord contribuera à consolider la présence de Worldline sur le marché italien, en doublant le nombre de commerçants et de terminaux de paiement. Il garantira également des avantages en termes d'innovation et d'évolution du portefeuille de produits au profit du réseau de clients des banques du groupe, qui bénéficieront des solutions spécialisées de Worldline et d'une expérience client améliorée.

« Nous sommes particulièrement heureux et honorés d'avoir été choisis par un groupe aussi important que Cassa Centrale. Il s'agit d'une reconnaissance de notre capacité à nous distinguer sur le marché italien grâce à une offre compétitive et de pointe, mais surtout grâce à un modèle gagnant de soutien et d'assistance aux banques. Ce partenariat nous permet de combiner notre expérience internationale avec notre savoir-faire italien et notre attention au territoire, grâce aux nombreux partenariats existants avec les principales institutions financières du pays, notamment BNL / BNP Paribas, Banco Desio et Banca del Fucino », a déclaré Stefano Calderano, CEO de Worldline Merchant Services Italy.

À propos de Worldline

Worldline [Euronext : WLN] aide les entreprises de toutes formes et de toutes tailles à accélérer leur croissance - rapidement, simplement et en toute sécurité. Grâce à une technologie de paiement avancée, à une expertise locale et à des solutions adaptées sur mesure à des centaines de marchés et d'industries, Worldline contribue à la croissance de plus d'un million d'entreprises à travers le monde. Worldline a généré un chiffre d'affaires de 4,6 milliards d'euros en 2023. worldline.com

