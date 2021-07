Worldline : Porter Airlines fait équipe avec Worldline pour une offre WeChat Pay et PayPal

Porter Airlines fait équipe avec Worldline pour une offre WeChat Pay et PayPal

Bezons, le 29 juillet 2021 - Worldline [Euronext : WLN], numéro un européen et numéro quatre mondial du secteur des paiements et des services transactionnels, annonce aujourd'hui un partenariat avec Porter Airlines pour proposer le paiement des réservations via les portes-monnaies numériques WeChat Pay ou PayPal sur le site de la compagnie aérienne.

Porter utilise la solution TravelHub de Worldline qui offre aux entreprises du secteur des voyages des capacités mondiales de traitement des paiements de bout en bout et un accès régional aux marchés Asie, Europe, Amérique latine et Amérique du Nord. Cette solution inclut WeChat Pay, le porte-monnaie mobile intégré de WeChat, l'application de messagerie la plus populaire en Chine. Un code QR permet de régler les achats depuis les navigateurs mobiles ou dans l'application WeChat, qui compte plus d'un milliard d'utilisateurs.

Depuis son hub de l'aéroport Billy Bishop à Toronto, Porter Airlines, qui a également annoncé sa stratégie de déploiement de son offre sur tous les marchés de l'Amérique du Nord, dont notamment la Côte Ouest, le Sud des Etats-Unis, le Mexique et les Caraïbes, dessert des destinations au Canada et aux États-Unis. C'est l'une des premières compagnies aériennes d'Amérique du Nord à exploiter la solution TravelHub de Worldline.



« Notre solution TravelHub fait économiser du temps et des ressources aux compagnies aériennes en connectant les principaux systèmes de distribution globaux à WeChat Pay et à plus de 150 modes de paiement à travers le monde » adéclaré. « Porter Airlines propose ainsi aux passagers en Amérique du Nord un processus de paiement optimal de leur voyage, tout en augmentant son taux de conversion et son chiffre d'affaires. »« Les clients adoptent de nouvelles façons de régler leurs achats, et nous voulons leur donner davantage de choix pour leurs paiements chez Porter » a ajouté. « Ces options répondent à la quête de nombreux passagers pour plus de commodité et de fluidité. »



Lancé en 2019, TravelHub s'interface facilement avec les principaux systèmes de distribution globaux (Global Distribution Systems - GDS) utilisés par les compagnies aériennes, et leur ouvre l'accès à plus de 150 modes de paiement et devises.

Pour en savoir plus sur la solution TravelHub de Worldline, rendez-vous sur notre site Web.

A PROPOS DE WORLDLINE

Worldline [Euronext : WLN] est le leader du marché européen dans le secteur des services de paiement et de transaction, et le 4eme acteur mondial des paiements. Avec sa couverture mondiale et son engagement en faveur de l'innovation, Worldline est le partenaire technologique de choix des commerçants, des banques et des acquéreurs tiers, ainsi que des opérateurs de transports publics, des agences gouvernementales et des entreprises industrielles, tous secteurs confondus. Worldline peut compter sur le talent de ses 20 000 collaborateurs répartis dans plus de 50 pays pour offrir à ses clients, où qu'ils soient, des solutions durables, fiables et sécurisées sur l'ensemble de la chaîne de valeur des paiements, favorisant ainsi la croissance de leur entreprise. Les offres de Worldline dans les domaines de Merchant Services ; Terminals, Solutions & Services ; Financial Services et Mobility & e-Transactional Services incluent les solutions online et physiques d'acquisition commerciale nationale et paneuropéenne, les solutions de traitement des transactions de paiement hautement sécurisées, un large portefeuille de terminaux de paiement, ainsi que des services de billetterie électronique et des services numériques dans l'environnement industriel. Le chiffre d'affaires pro forma 2020 de Worldline s'élève à 4,8 milliards d'euros. worldline.com



A PROPOS DE PORTER AIRLINES

Porter Airlines a révolutionné les vols de courte durée grâce à son accueil chaleureux et convivial, ramenant la classe et le raffinement dans le voyage aérien. Porter est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennes®. Rendez-vous sur www.flyporter.com ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.



