Worldline : - Résultats du S1 2021

Résultats S1 2021 solides

Chiffre d’affaires : 2 272 millions d’euros, +0,1% en organique

Fort rebond de l’activité au T2 avec +10,1% de croissance organique

EBO : 531 millions d’euros, 23,4% du chiffre d’affaires

+130 points de base sur une base comparable et exécution rapide du plan d’intégration d’Ingenico, conduisant à plus de 50% de croissance du BPA ajusté

Flux de trésorerie disponible : 268 millions d’euros

Taux de conversion de l’EBO de 50%

Acquisition des activités d'acquisition carte de Handelsbanken

Opportunité stratégique d’étendre les activités Services aux Commerçants

dans une des régions les plus riches d’Europe

Pleine exécution de la trajectoire stratégique

Développement des activités Services aux Commerçants dans le sud de l’Europe

avec l’annonce des acquisitions de Cardlink et Axepta Italy

Progrès continus dans la revue stratégique de TSS dans le cadre du développement prometteur des activités récurrentes

Objectifs 2021 confirmés

Bezons, le 27 juillet 2021 – Worldline [Euronext: WLN], leader européen dans le secteur des paiements, annonce aujourd’hui ses résultats du premier semestre 2021.

Gilles Grapinet, Président-Directeur Général de Worldline a déclaré : « Je suis très satisfait de la solide performance délivrée par Worldline au premier semestre en dépit de la troisième vague de Covid-19 qui a touché nos principales géographies. En effet, au-delà d’une gestion efficace de nos coûts et de nos opérations, nos anticipations de forte reprise des volumes dès la fin du premier trimestre ont été pleinement confirmées. La dynamique forte enregistrée au deuxième trimestre devrait se poursuivre pendant tout le reste de l’année pour l’ensemble de nos métiers.

Tout au long du premier semestre, nous avons également progressé de manière significative dans l'intégration d'Ingenico, permettant de confirmer pleinement les 66 millions d'euros de synergies attendues en 2021. Il s'agit d'un pilier essentiel de notre objectif annuel d'amélioration de 200 points de base de la profitabilité, qui viendra s'ajouter au levier opérationnel découlant de l’accélération de la croissance du Groupe et de nos programmes d'efficacité.

De manière tout aussi importante, nous avons fait des progrès très significatifs dans l'exécution de notre feuille de route stratégique. Tout d'abord, un travail intensif a été réalisé dans le cadre de la revue stratégique de l'activité de terminaux de paiement de Worldline, nous permettant de franchir des étapes importantes vers son aboutissement en 2021. Deuxièmement, nous avons poursuivi avec succès notre stratégie de consolidation avec trois acquisitions significatives au cours du semestre ; Cardlink en Grèce, Axepta Italie, et, Handelsbanken Card Acquiring que nous annoncons aujourd’hui, renforçant ainsi fortement notre position dans le sud de l'Europe et dans les pays nordiques. Ces opérations viennent conforter ainsi la taille et la portée unique des activités de Services aux Commerçants de Worldline sur le marché européen de l'acquisition et de l'acceptance.

Je suis très fier de la reconnaissance croissante de notre société en tant que partenaire de premier plan pour les acteurs bancaires cherchant à céder leurs activités de paiement et à signer des partenariats de long terme avec nous. Cela nous a permis, depuis la finalisation de l'acquisition d'Ingenico, d'accroître de près de 15% la taille de notre division de Services aux Commerçants. Plus que jamais, Worldline s'affirme comme le consolidateur européen de référence de notre industrie. »

Acquisition des activités d'acquisition cartes d'Handelsbanken dans les pays nordiques

Worldline annonce aujourd'hui la signature d'un accord pour l'acquisition de 100% des activités d'acquisition carte de Handelsbanken dans les pays nordiques (Suède, Norvège, Finlande et Danemark).

Handelsbanken Card Acquiring est un acquéreur important en Scandinavie avec plus de 550 000 transactions acquises par an, représentant un volume de paiement d'environ 20 milliards d'euros. La société délivre également des services à forte valeur ajoutée à plus de 20 000 commerçants.

Avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 35 millions d'euros et un pourcentage d'EBO supérieur à 30 %, Handelsbanken Card Acquiring est un acteur reconnu et respecté du secteur des paiements en Scandinavie avec :

Une présence sur l'ensemble des marchés nordiques adressables ;

Un portefeuille de commerçants diversifié et de très bonne qualité, et ;

Une relation de long-terme avec Handelsbanken, l’une des principales banques de la région, permettant de tirer parti des offres existantes afin d’accélérer le profil de croissance.





L'extension des activités de Merchant Services en Europe du Nord représente un développement important dans la stratégie de consolidation du groupe en Europe. Porté par l'expansion des paiements numériques et du commerce électronique et soutenu par un environnement macroéconomique solide ainsi que par un fort potentiel de croissance à long terme, le marché nordique est très attractif et offre de fortes opportunités de croissance pour Worldline. Il représente une opportunité rare de tirer profit de ses plateformes et de déployer ses solutions innovantes en partenariat très étroit avec une institution aussi importante que Handelsbanken.

Les principales données financières de la transaction sont les suivantes :

Un chiffre d'affaires annuel additionnel d'environ 35 millions d'euros avec un taux de croissance organique annuel moyen (TCAM) à deux chiffres attendus au cours des quatre prochaines années au travers du déploiement des synergies ;

Une marge d'EBO supérieure à 30% attendue à la clôture de l’opération avec un potentiel d'amélioration grâce au levier opérationnel et environ 10 millions d'euros de synergies d'ici 2025 ;

Un décaissement estimé à environ 195 millions d'euros à la clôture de l’opération, sur la base d'un multiple VE/EBO de c.15x, et ;

La réalisation de la transaction est prévue d’ici la fin de l’année 2021, sous réserve de la satisfaction des conditions suspensives usuelles.

Chiffres clés du premier semestre 2021

Pour l’analyse de la performance du Groupe, le chiffre d’affaires et l’Excédent Brut Opérationnel (EBO) du premier semestre 2021 sont comparés à ceux du premier semestre de 2020, à périmètre et taux de change constants. Les chiffres clés du premier semestre 2021 sont décrits ci-après :

Chiffres clés du S1 2021 En millions d'euros S1 2021 S1 2020 Variation Chiffre d'affaires* 2 272 2 270 +0,1% EBO* 531 501 % du chiffre d'affaires 23,4% 22,1% +130 pts Résultat Net Part du Groupe 102 53 % du chiffre d'affaires 4,5% 2,3% Résultat net part du Groupe normalisé** 276 115 % du chiffre d'affaires 12,1% 5,1% Flux de trésorerie disponible 268 132 Taux de conversion de l'EBO*** 50,3% 53,5% Endettement net de fin de période 2 939 515

* S1 2020 à périmètre et taux de change constants

** ajusté, pour leur part Groupe, des coûts de réorganisation, de rationalisation, d'intégration et d'acquisition, de la charge relative aux paiements fondés sur les actions, de l'amortissement de la relation clients et des brevets

*** taux de conversion du S1 2020 calculé sur la base de l'EBO S1 2020 publié de €246m

**** retraité

Telle qu’anticipée, la tendance du chiffre d’affaires a été très contrastée au cours du semestre avec une forte reprise des volumes de transactions au T2 2021 et une croissance organique de +10,1%, notamment grâce au fort rebond des activités Services aux Commerçants lié à la réouverture des économies. Cela fait suite à une activité du T1 2021 impactée par les restrictions liées à la Covid-19 et leurs effets sur les économies européennes. Sur l’ensemble du premier semestre 2021, le chiffre d’affaires de Worldline s’est ainsi élevé à 2 272 millions d’euros, +0,1% en organique.

L’Excédent Brut Opérationnel (EBO) du Groupe au premier semestre 2021 a atteint 531 millions d’euros, soit 23,4% du chiffre d’affaires, en augmentation de +130 points de base par rapport au premier semestre 2020 à périmètre et taux de change constants. Cette performance, pleinement en ligne avec l’objectif 2021 d’amélioration d’environ 200 points de base de la profitabilité, reflète l’évolution contrastée du chiffre d’affaires sur le semestre ainsi que l’intégration d’Ingenico et les synergies associées (66 millions d’euros prévus en 2021) qui viennent s’ajouter à la troisième année du plan de synergie de SPS (27 millions d’euros prévus en 2021). Au cours du semestre, le Groupe a aussi continué à exécuter ses plans de transformation tout en continuant à investir dans des projets stratégiques pour alimenter la croissance future et notamment celle attendue au second semestre 2021.

Le résultat net part du Groupe s’est élevé à 102 millions d’euros, soit 4,5% du chiffre d’affaires. Le résultat net part du Groupe normalisé (hors éléments exceptionnels, part du Groupe, net d’impôt) s’est élevé à 276 millions d’euros ou 12,1%.

Le flux de trésorerie disponible au premier semestre 2021 a été de 268 millions d’euros, représentant un taux de conversion de cash à l’EBO de 50,3% (flux de trésorerie disponible divisé par l’EBO), en ligne avec l’objectif annuel d’atteindre un taux de conversion d’EBO en flux de trésorerie disponible d’environ 50%.

La dette nette du Groupe à la fin du semestre s’est élevée à 2 939 millions d’euros par rapport à 3 211 millions d’euros fin 2020, principalement grâce au flux de trésorerie disponible généré au cours de de la période.

Chiffre d’affaires au deuxième trimestre 2021 par Ligne de Services

Le chiffre d’affaires et son évolution organique par Ligne de Services au deuxième trimestre 2021 est le suivant :

En millions d'euros T2 2021 T2 2020* Variation organique Services aux Commerçants 567 478 +18,6% Solutions & Services de Terminaux de paiement 313 308 +1,6% Services Financiers 226 218 +3,9% Mobilité & Services Web Transactionnels 86 79 +9,4% Worldline 1 192 1 082 +10,1%

* à périmètre et taux de change constants

Services aux Commerçants

Le niveau d’activité des Services aux Commerçants a fortement accéléré au T2 2021 par rapport au T1 2021 grâce à la reprise des volumes de transactions suite à la réouverture des économies. Cela s’est matérialisé par un chiffre d’affaire de 567 millions d’euros, en croissance organique de +18,6%, avec toutes les divisions ayant contribué à cette performance :

Acquisition Commerçants : Forte reprise au cours du deuxième trimestre avec une forte croissance dans presque toutes les géographies et segments clients grâce à l’accélération des volumes de transactions ;

Acceptance: Croissance portée par le segment des PME et de la grande distribution suite à l’assouplissement des restrictions sanitaires et par le commerce en ligne continuant à croître d’un pourcentage à deux chiffres, soutenu par le dynamisme sur les verticaux autres que le voyage ;

Services Numériques : croissance à deux chiffres grâce à une bonne dynamique de la grande distribution dans nos principaux pays tels que la Belgique et la Suisse





L'activité commerciale a été très dynamique au deuxième trimestre 2021, la ligne de Services continuant à accompagner les commerçants dans leur numérisation. Cela s'est notamment matérialisé lorsque le plus grand distributeur européen de produits surgelés et de glaces, bofrost*, a choisi Worldline pour le déploiement d'une solution de paiement ergonomique pour le réseau de vente directe de l'entreprise, représentant environ 130 distributeurs en Suisse. Worldline assurera également le déploiement d'une plateforme de paiement et d'acquisition (traitement des transactions par carte de crédit pour les commandes en ligne) pour RezPlus, une plateforme canadienne de commande de nourriture en ligne.

Au cours du trimestre, Services aux commerçants a également continué à étendre et renforcer son portefeuille d'offres, notamment par le déploiement de plusieurs partenariats comme par exemple avec l'Association internationale du transport aérien (IATA), pour qui Worldline mettra à disposition l’ensemble de ses capacités et de ses services de paiement via la passerelle de services financiers de l’IATA (IFG - IATA Financial Gateway) ; avec Microsoft pour soutenir les commerces en ligne contre la fraude en intégrant le module Dynamics 365 de protection contre la fraude dans l’offre de paiement digital de Worldline ; ou avec des fintechs telle que A3BC (Anything Anywhere Anytime Biometric Connection), pour associer sa solution brevetée (A2F et biométrie) à la solution Worldline Trusted Authentication.

Solutions & Services de Terminaux de paiement

Le chiffre d’affaires des Solutions et Services de Terminaux de paiement au T2 2021 s’est élevé à 313 millions d’euros, en croissance organique de +1,6% avec une performance contrastée entre le chiffre d’affaires des services en croissance à deux chiffres tandis que les ventes de hardware sont restées impactées par les réminiscences de la pandémie de Covid-19. Toutefois, la division enregistre à nouveau des opportunités commerciales prometteuses, en particulier sur l’offre Terminal as-a-Service, qui devraient se matérialiser dans les périodes à venir. Au cours du trimestre, les principaux facteurs de performance par zone géographique ont été :

EMEA : La région est revenue une croissance positive grâce à une bonne dynamique en Europe de l’Ouest tandis que l’Europe de l’Est ainsi que le Moyen Orient et l’Afrique ont souffert d’un faible niveau d’activité ;

APAC : Fort dynamisme dans la région Pacifique tandis que l’activité est restée relativement faible en Asie du Sud-Est malgré de solides perspectives commerciales pour des projets importants qui devraient se concrétiser dans les prochains trimestres. Le marché chinois a continué à baisser en raison du faible niveau d'investissement des banques. Cette tendance a un faible impact sur la profitabilité de la division, la Chine étant un marché structurellement à faible marge. ;

Amérique Latine : Performance solide avec une forte croissance au Brésil et l’exécution des contrats signés et des projets dans les autres pays ;

Amérique du Nord : Activité se stabilisant après plusieurs trimestres de forte croissance, et ce, malgré une base de comparaison élevée au Canada.

L'activité commerciale de Terminaux, Solutions & Services a été dynamique au T2 avec notamment une forte traction sur l'offre TaaS qui s'est concrétisée par la signature de 8 contrats importants depuis la finalisation de l’acquisition d’Ingenico, dont des contrats long terme de 3 à 5 ans représentant une VCT (Valeur Contractuelle Totale) supérieure à 100 millions d’euros. Le chiffre d’affaire annuel récurrent de l’offre TaaS est désormais supérieur à 70 millions d'euros. En outre, de nouveaux contrats avec plusieurs grandes banques et acquéreurs ont été signés depuis le début de l'année. Ces contrats devraient être délivrés au cours du second semestre 2021. Enfin, la Ligne de Services a enregistré un important montant d’opportunité commerciales couvrant la fin de l'année 2021 et 2022.

Services Financiers

Le chiffre d’affaires des Services Financiers au deuxième trimestre 2021 a atteint 226 millions d’euros, représentant une croissance organique de +3,9%. L'activité a montré une amélioration significative par rapport au premier trimestre avec les facteurs de performance par division suivants :

Traitement Emetteurs : Le niveau d’activité s’est significativement amélioré par rapport à la performance du premier trimestre, profitant de volumes plus élevés liés à la réouverture de l’économie dans la plupart des pays européens. L’activité a aussi bénéficié des nouveaux volumes issus de la montée en charge de nouveaux contrats ;

Traitement Acquéreurs : Performance solide grâce à la reprise des volumes de transactions liée à la réouverture des économies dans la plupart des pays européens ainsi qu’au début de la phase d'exécution d’un nouveau contrat en France ;

Services Bancaires Numériques : Poursuite d’une forte croissance dans tous les pays, en particulier grâce à la hausse des volumes d’authentification en lien avec l’accélération des transactions en ligne, ainsi qu’à un niveau élevé de projets au cours du trimestre ;

Paiements Non-Cartes : Chiffre d’affaires stable au cours du trimestre. La division a poursuivi son fort développement avec un niveau important de projets et l’augmentation des volumes sur de grands contrats.

Parmi les nombreux développements commerciaux dans les Services Financiers, Luminor Bank, troisième établissement financier des pays baltes, a signé un accord de cinq ans avec Worldline portant sur l’uniformisation et l’amélioration du réseau de distributeurs automatiques de billets (DAB) de Luminor. Ce partenariat avec Worldline permettra à Luminor d’offrir à ses clients un réseau DAB plus moderne et simple d’utilisation. Worldline commencera la migration des distributeurs automatiques de billets de Luminor en Lituanie vers son réseau en Juin, et achèvera le basculement d’ici septembre pour l’ensemble des pays baltes. Worldline entamera également le processus d’amélioration et de remplacement des DAB les plus anciens dès le mois d’août.

Par ailleurs, les opportunités commerciales de la Ligne de Services se sont considérablement renforcées au cours du semestre, tant en qualité qu'en valeur, avec une proportion plus élevée de nouveaux contrats par rapport aux renouvellements et par une pondération accrue de plusieurs grands contrats d'externalisation.

Mobilité & Services Web Transactionnels

Le chiffre d’affaires en Mobilité & Services Web Transactionnels a atteint 86 millions d’euros au deuxième trimestre, représentant une forte croissance organique de +9,4%. Par division, les principaux éléments ont été :

Billetterie Electronique : Très forte croissance tirée par la reprise solide des transports dans les principaux pays européens où le Groupe opère ainsi qu’en Amérique Latine. De nouveaux projets au Royaume-Uni, en France et en Allemagne ont également alimenté la croissance ;

Services Numériques de Confiance : Croissance à deux chiffres, notamment grâce à de nouveaux projets et une hausse des volumes en France, des volumes plus élevés en collecte des impôts en Amérique Latine ainsi qu’une activité de projet plus élevée dans les solutions d’archivage numérique en Allemagne ;

e-Consommateur & Mobilité : Croissance organique modeste du fait de la combinaison de la forte performance de l’offre Vie Connectée profitant de la hausse des volumes d’une part et de l’effet de base sur des projets de cryptographie e-Santé non-reproductibles.





Dans la Billetterie Electronique, Worldline a remporté un nouveau contrat de cinq ans avec un grand opérateur ferroviaire britannique pour intégrer de manière transparente les systèmes et la collecte de données permettant le contrôle opérationnel des trains en circulation, atténuant ainsi le risque de perturbation et apportant en temps réel une meilleure visibilité et une meilleure gestion des besoins en personnel embarqué par le biais d'une application mobile.

Dans les Services Numériques de Confiance, la Délégation Générale à l'Emploi et à la Formation Professionnelle (DGEFP) a renouvelé les services de Worldline pour quatre années supplémentaires afin d'assurer la gestion des aides à l'emploi des jeunes, confirmant ainsi l’excellent savoir-faire de Worldline pour le secteur public.

Worldline a également poursuivi le déploiement de sa solution cloud "Contact", qui prend désormais en charge les communications avec les clients de plus de 100 banques européennes, gère plus de 190 000 cartes bancaires et répond à environ 215 000 appels chaque mois dans le centre de service de Worldline.

L’EBO au premier semestre 2021 par Ligne de Services

L’EBO au premier semestre 2021 par Ligne de Services a été le suivant :

EBO EBO % En millions d'euros S1 2021 S1 2020* Variation organique S1 2021 S1 2020* Variation organique Services aux Commerçants 248 219 +13,1% 22,9% 21,0% +190 pts Solutions & Services de Terminaux de paiement 149 157 -5,1% 25,7% 25,0% +70 pts Services Financiers 127 130 -2,0% 28,8% 29,6% -80 pts Mobilité & Services Web Transactionnels 25 23 +8,7% 14,8% 14,2% +60 pts Coûts centraux -17 -28 -36,7% -0,8% -1,2% +40 pts Worldline 531 501 +6,0% 23,4% 22,1% +130 pts

* à périmètre et taux de change constants

Services aux Commerçants

L’EBO de Services aux Commerçants au premier semestre 2021 s’est élevé à 248 millions d’euros, soit 22,9% du chiffre d’affaires, en amélioration de +190 points de base. Malgré l’impact sévère de la Covid-19 sur le chiffre d’affaires du T1, la Ligne de Services a été en mesure d’améliorer fortement sa profitabilité grâce à l’accélération de la croissance au deuxième trimestre, la matérialisation des premières synergies Ingenico et de celles découlant de la troisième année d’intégration de SIX Payment Services. L’activité a aussi bénéficié des actions de contrôle des coûts mises en œuvre tôt dans l’année ainsi que de l’effet des actions transversales d’amélioration de productivité continue.

Solutions & Services de Terminaux de paiement

Forte amélioration de +70 points de base de la marge d’EBO de Solutions & Services de Terminaux de paiement, atteignant 25,7% du chiffre d’affaires et 149 millions d’euros. Cette amélioration résulte notamment d’un effet mix produits positif ainsi que du plan de réduction des coûts initié en 2020.

Services Financiers

L’activité Services Financiers est restée la Ligne de Services la plus profitable du Groupe au premier semestre 2021 et a continué à améliorer significativement sa base de coûts tout en investissant dans des projets de transformation visant à maintenir les améliorations structurelles de la profitabilité. L’EBO a ainsi atteint 127 millions d’euros, représentant 28,8% du chiffre d’affaires.

Mobilité & Services Web Transactionnels

L’EBO de Mobilité & Services Web Transactionnels a atteint 25 millions d’euros, représentant 14,8% du chiffre d’affaires. La Ligne de Services a bénéficié de la tendance positive de l’activité Billetterie Electronique, principalement au Royaume-Uni et en Amérique Latine, alimentée par la reprise des transactions post-Covid. La Ligne de Services a pu tirer parti de l’effet d’échelle sur ses investissements produits et d’une gestion rigoureuse des coûts pour améliorer sa profitabilité de +60 points de base.

Coûts centraux

Les coûts centraux ont diminué de manière significative grâce aux plans d'action en cours et aux premières synergies réalisées dans le cadre de l'intégration d'Ingenico.

Des progrès dans l’intégration d’Ingenico

Le programme d'intégration d'Ingenico est en pleine exécution et Worldline confirme pleinement les 66 millions d'euros de synergies attendues en 2021. Tous les chantiers progressent comme prévu, avec notamment la fusion en cours des sièges sociaux, qui devrait être effective au quatrième trimestre 2021. De nombreux autres programmes de rationalisation de l'immobilier ont également été lancés parallèlement au déploiement d'un programme de mobilité interne permettant la reconversion des employés vers de nouveaux postes.

La transformation des fonctions support et de back-office a également franchi des étapes importantes avec l'harmonisation des principaux processus et systèmes informatiques internes ainsi que la définition de la nouvelle solution CRM qui sera mise en œuvre en 2022 pour améliorer la performance commerciale. La mise en œuvre des programmes d'harmonisation des plateformes de paiement a également débuté, notamment au niveau de l'infrastructure (programme de consolidation des centres de données, unification des réseaux) et pour la convergence des plateformes d'acquisition et d'acceptation.

Revue stratégique de l'activité des terminaux de paiement comme initialement prévu

Un travail intensif a été réalisé dans le cadre de la revue stratégique de Solutions et Services de Terminaux de paiement (TSS) et des progrès continus ont été réalisés. Cette revue est en bonne voie et Worldline envisage de l'avoir menée à son terme en 2021.

Objectifs 2021 pleinement confirmés

Après la matérialisation du scénario prévu par le Groupe pour le premier semestre 2021, Worldline confirme ses hypothèses de base pour le second semestre 2021, comme décrits ci-après :

assouplissement des restrictions nationales avec la fin des restrictions pour les commerces non-essentiels, fin des couvres feux et des restrictions aux frontières ;

voyages intra-européens entièrement autorisés et retour progressif des flux de voyageurs ;

aucune activité significative en matière de voyages intercontinentaux.





Ces hypothèses devraient conduire à une croissance organique au S2 2021 à deux chiffres environ.

Sur la base du scénario de chiffre d’affaires décrit ci-dessus, le Groupe confirme les objectifs 2021 suivants :

Croissance organique du chiffre d’affaires : de l’ordre de 5% ou plus





de l’ordre de 5% ou plus Marge d’EBO : de l’ordre de +200 points de base d’amélioration par rapport à la marge d’EBO proforma 2020 de 23,9%





: de l’ordre de +200 points de base d’amélioration par rapport à la marge d’EBO proforma 2020 de 23,9% Flux de trésorerie disponible : taux de conversion d’EBO de l’ordre de 50%





Journée Investisseurs

Worldline a le plaisir d’annoncer la présentation de son nouveau plan à trois ans à l’occasion d’une Journée Investisseurs se déroulant à Paris le 27 octobre 2021. Tous les détails seront fournis dans les mois à venir.

Annexes

Chiffre d’affaires du S1 2021 par Ligne de Services

En millions d'euros S1 2021 S1 2020* Variation organique Services aux Commerçants 1 083 1 044 +3,8% Solutions & Services de Terminaux de paiement 579 627 -7,6% Services Financiers 442 438 +0,8% Mobilité & Services Web Transactionnels 168 161 +4,3% Worldline 2 272 2 270 +0,1%

* à périmètre et taux de change constants

Réconciliation du chiffre d’affaires et de l’EBO statutaire du S1 2020 avec le chiffre d’affaires et l’EBO du S1 2020 à périmètre et taux de change constants

Pour l’analyse des performances du Groupe, le chiffre d’affaires et l’Excédent Brut Opérationnel (EBO) de 2020 sont comparés avec le chiffre d’affaires et l’EBO du S1 2020 à périmètre et taux de change constants. La réconciliation entre le chiffre d’affaires et l’EBO publiés du S1 2020 et le chiffre d’affaires et l’EBO à périmètre et taux de change constants est présentée ci-dessous (par Ligne de Services) :

Chiffre d'affaires En millions d'euros S1 2020 Effet de périmètre** Effet de change S1 2020* Services aux Commerçants 483,6 +569,7 -9,4 1 043,9 Solutions & Services de Terminaux de paiement 0,0 +657,1 -30,5 626,6 Services Financiers 442,7 -2,5 -1,8 438,4 Mobilité & Services Web Transactionnels 163,0 - -1,6 161,3 Worldline 1 089,2 +1 224,4 -43,4 2 270,2 EBO En millions d'euros S1 2020 Effet de périmètre** Effet de change S1 2020* Services aux Commerçants 103,3 +117,8 -2,1 219,0 Solutions & Services de Terminaux de paiement 0,0 +162,0 -5,0 157,0 Services Financiers 130,9 - -1,0 130,0 Mobilité & Services Web Transactionnels 23,0 - - 22,9 Coûts centraux -10,9 -16,7 - -27,6 Worldline 246,3 +263,1 -8,2 501,2

* à périmètre constant et taux de change moyen à juin 2021

** aux taux de change moyen de juin 2020

Les effets de périmètre sont liés à la consolidation d’Ingenico, et dans une moindre mesure à GoPay. Les effets de change traduisent principalement l’appréciation de l’Euro par rapport à la plupart des devises internationales.

Conférence téléphonique

La Direction Générale de Worldline vous invite à une conférence téléphonique en anglais sur le chiffre d’affaires du premier semestre 2021 du Groupe, le mardi 27 juillet 2021 à 08h00 (CET - Paris).

La conférence téléphonique sera accessible par webcast :

sur worldline.com, rubrique Investisseurs

par le lien suivant : https://edge.media-server.com/mmc/p/7ojw7wqy

Par téléphone :

Royaume-Uni (Local) : +44 (0) 8444 819 752 France (Local) : +33 (0)1 70 70 07 81 Allemagne (Local) : +49 (0)69 2222 2625 Etats-Unis (Local) : +1-646-741-3167 Standard international : +44 (0)20 7192 8338

Code : 8934748

Après la conférence, la réécoute du webcast sera disponible sur worldline.com rubrique Investisseurs.

Prochains évènements

26 octobre 2021 Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2021

27 octobre 2021 Journée Investisseurs

