Paris La Défense, le 26 juillet 2023 - Worldline [Euronext : WLN], un leader mondial des services de paiements, annonce aujourd'hui ses résultats du premier semestre 2023.

« Worldline a réalisé un premier semestre très satisfaisant avec une croissance organique de 9,3%. Soutenue par une solide performance à deux chiffres dans les services de paiement aux commerçants, cette croissance confirme en particulier l'amélioration de notre positionnement concurrentiel résultant de l'intégration progressive d'Ingenico.

Cette forte dynamique de l'activité, associée aux plans d'optimisation des coûts, aux synergies d'intégration et à l'effet de levier opérationnel, a permis au Groupe d'accroître sa marge de 80 points de base, grâce, comme prévu, à une solide amélioration de la rentabilité des services aux commerçants, en dépit des pressions inflationnistes qui ont affecté notre base de coûts.

Conformément à notre feuille de route stratégique, nous avons scellé un nouveau partenariat bancaire de premier plan dans les services aux commerçants en entamant des discussions exclusives avec le Crédit Agricole en vue de la création d'une co-entreprise. En combinant la technologie et les produits de pointe de Worldline à la puissance de distribution du Crédit Agricole, nous avons l'ambition commune de créer le futur acteur de référence du marché français, capable de fournir des services de premier ordre à tous les commerçants. Le processus préparatoire post-annonce progresse bien, en ligne avec l'objectif d'une signature dans le courant du troisième trimestre 2023 et d'une finalisation avant la fin de l'année.

Fin mars, nous avons également finalisé l'acquisition des activités de services aux commerçants de Banco Desio en Italie, renforçant ainsi notre présence locale sur le marché italien s'appuyant sur un partenaire solide.

Fort d'un bon premier semestre, en ligne avec la feuille de route initiée il y a 2 ans avec l'intégration d'Ingenico, le Groupe confirme ses objectifs 2023 et réaffirme ses ambitions stratégiques visant à faire de Worldline un des leaders de rang mondial dans son secteur tout en participant activement à la consolidation de l'industrie des paiements digitaux.»

Chiffres clés du premier semestre 2023

En millions d'euros S1 2023 S1 2022 Variation Chiffre d'affaires* 2 242 2 051 +9,3% EBO* 519 457 +13,4% % de chiffre d'affaires 23,1% 22,3% +80 pts Résultat net part du Groupe** 81 53 +51,6% % du chiffre d'affaires publié pour les opérations poursuivies 3,6% 2,6% Résultat net part du Groupe normalisé** 243 213 +14,3% % du chiffre d'affaires publié pour les opérations poursuivies 10,8% 10,5% Flux de trésorerie disponible 232 230 +0,8% Taux de conversion de l'EBO*** 44,7% 49,0% Endettement net de fin de période (avant IFRS 5)* 1 837 3 456

* H1 2022 à périmètre et taux de change constants

** Résultat net normalisé du Groupe sur les activités poursuivies

*** taux de conversion du H1 2022 calculé sur la base de l'EBO 2022 publié pour les opérations poursuivies

Le chiffre d'affaires de Worldline au premier semestre 2023 a atteint 2 242 millions d'euros, soit une croissance organique de +9,3% (dont +9,4% au T2). Cette performance a notamment été atteinte grâce à l'accélération continue de la croissance dans les Services aux Commerçants reflétant à la fois la transition rapide et généralisée vers les paiements numériques ainsi que le solide positionnement du Groupe à la suite de l'acquisition d'Ingenico.

Cette exécution rigoureuse s'est également matérialisée par un Excédent Brut Opérationnel (EBO) Groupe atteignant 519 millions d'euros au premier semestre 2023, soit 23,1% du chiffre d'affaires, en amélioration de +80 points de base par rapport au premier semestre 2022 à périmètre et taux de change constants. Cette amélioration de la profitabilité a principalement été portée par les Services aux Commerçants qui affichent +100 points de base, grâce à l'accélération de la croissance du chiffre d'affaires permettant la matérialisation du levier opérationnel, les synergies résultant des programmes d'intégration d'Ingenico et les effets des actions transversales d'amélioration de la productivité.

Le résultat net part du Groupe des opérations poursuivies s'est élevé à 81 millions d'euros, en amélioration de +51,6%. Le résultat net normalisé part du Groupe des opérations poursuivies (hors éléments exceptionnels, part du Groupe, net d'impôt) a atteint 243 millions d'euros, en hausse de +14,3%par rapport au résultat net part du Groupe normalisé du premier semestre 2022.

Le Bénéfice par Action dilué s'est élevé à 0,86 euros au premier semestre 2023 par rapport à 0,76 euros au S1 2022 (retraité en application d'IFRS 5). Normalisé, il s'élève à 0,84 euros, en hausse de +10,5%.

Le flux de trésorerie disponible des opérations poursuivies sur le semestre a été de 232 millions d'euros, représentant un taux de conversion de l'EBO de 44,7% (flux de trésorerie disponible divisé par l'EBO), conformément à la tendance semestrielle attendue en 2023.

La dette nette du Groupe (avant IFRS 5) s'est élevée à 1 837 millions d'euros à fin juin 2023, reflétant d'un côté le flux de trésorerie disponible généré au cours du semestre. Cela représente un ratio de levier du groupe de 1,6x sur une base LTM.

Chiffre d'affaires du T2 2023 par Ligne de Services

Chiffre d'affaires En millions d'euros T2 2023 T2 2022 * Varation organique Services aux Commerçants 849 749 +13,5% Services Financiers 236 235 +0,2% Mobilité & Services Web Transactionnels 87 87 -0,3% Worldline 1 172 1 071 +9,4%

* à périmètre et taux de change constants

Le chiffre d'affaires de Worldline au T2 2023 a atteint 1 172 millions d'euros, soit une croissance organique de +9,4%, notamment grâce à la croissance soutenue dans les Services aux Commerçants à +13,5% de croissance organique, bénéficiant de la hausse des volumes d'acquisition commerçants dans le commerce physique comme dans le commerce en ligne. Les Services Financiers ont progressé de manière modérée, une performance en ligne avec la trajectoire attendue sur l'année avec de bons développements commerciaux et le début de la phase de montée en charge des nouveaux contrats. L'activité Mobilité & Services Web Transactionnels a bénéficié d'une solide dynamique sous-jacente mais est restée impactée, comme déjà indiqué, par la ré-internalisation d'un contrat de messages sécurisés par un opérateur de télécommunications à la fin du premier semestre 2022, ce qui a permis de stabiliser le chiffre d'affaires au T2 2023.

Services aux Commerçants

Le chiffre d'affaires des Services aux Commerçants au T2 2023 s'est élevé à 849 millions d'euros, représentant une croissance organique de +13,5%. Les volumes d'acquisition commerçants ont atteint 120 milliards d'euros au T2 2023. Cette bonne performance a été tirée en particulier par une forte croissance du volume d'acquisition en ligne et par les nouveaux clients signés.

Par division, la croissance a été principalement portée par :

Acquisition Commerçants : Forte croissance à deux chiffres tirée par de bonnes performances en Suisse, au Benelux et en Allemagne, et alimentée également par le bon démarrage des nouvelles activités intégrées en Italie et en Grèce.

Acceptance de Paiement : Croissance à deux chiffres portée par Digital Commerce qui a bénéficié d'une bonne dynamique grâce aux nouveaux clients signés et la poursuite de la reprise du secteur du voyage (contrats existants et nouveaux contrats). Nos solutions omnicanales ont également continué à gagner du terrain pendant ce trimestre.

Services Numériques : Performance mitigée malgré un bon niveau d'activité en Turquie et au Benelux lié aux activités des détaillants.

Au cours du deuxième trimestre de l'année, l'activité commerciale des Services aux Commerçants s'est matérialisée par la signature de nouveaux contrats et l'extension de contrats existants, à la fois en Acquisition Commerçants et en Acceptance de Paiement, pour le commerce physique comme pour le commerce en ligne, avec, entre autres, Blizzard, Valve, Evonity, Amazing Talker et de nouveaux partenariats avec Vtex (plateforme de commerce digital) et Travelplanbooker.com.

Services Financiers

Le chiffre d'affaires des Services Financiers a atteint 236 millions d'euros au T2 2023, en croissance modérée par rapport au T2 2022 comme attendue, à +0,2 %.

La performance par division a été la suivante :

Activités de traitement des transactions par carte (Traitement Emetteurs et Traitement Acquéreurs) : Amélioration substantielle grâce à une bonne dynamique en APAC via de nouveaux projets ainsi qu'à la poursuite de la bonne évolution des volumes au Be.

Paiements Non-Cartes : Situation contrariée en dépit d'un bon volume d'activité de nos contrats Allemands (Commerzbank et Unicredit)

Services Bancaires Numériques : Bonne dynamique alimentée par des volumes additionnels et de nouveaux contrats en France, en Belgique et en Suisse, compensant une performance plus faible aux Pays-Bas.

Au deuxième trimestre 2023, l'activité des Services Financiers a également été marquée par la livraison réussie d'un prototype dans le cadre du projet de l'euro numérique, en collaboration avec la BCE. Worldline a livré le cas d'utilisation de paiement de personne à personne (P2P) entièrement hors ligne, permettant aux individus d'effectuer des paiements en utilisant l'euro numérique, même lorsqu'aucune des parties concernées n'a accès au réseau. Le succès du prototype confirme la faisabilité technologique et le potentiel de mise à l'échelle industrielle du scénario hors ligne, contribuant à un système de paiement plus résilient.

Mobilité & Services Web Transactionnels

Le chiffre d'affaires de Mobilité & Services Web Transactionnels a atteint 87 millions d'euros. Malgré une croissance sous-jacente solide, la ligne de service a été impactée par une base de comparaison élevée et l'effet de la ré-internalisation d'un contrat de messagerie sécurisée avec un opérateur de télécommunications français à la fin du premier semestre 2022, tel que déjà communiqué.

La performance par division a été la suivante :

Services Numériques de Confiance : Performance limitée malgré une bonne dynamique en France grâce à la signature de nouveaux projets et à la croissance des volumes provenant des subventions énergétiques.

Billetterie Electronique : Croissance à deux chiffres grâce à de bons volumes dans le segment des transports et à une forte dynamique commerciale au Royaume-Uni et la montée en puissance du contrat avec WECA.

e-Consommateur & Mobilité : Baisse organique malgré une croissance solide des ventes en zone Ibérique et la contribution du nouveau contrat signé avec la SNCF (Société Nationale des Chemins de Fer français) qui n'ont pas pu compenser la ré-internalisation d'un contrat avec un opérateur de télécommunications français.

L'activité commerciale de Mobilité & Services Web Transactionnels a été forte au T2 avec notamment la signature d'un contrat avec la région Paris Ile-de-France pour la réalisation et l'exploitation de la nouvelle génération de sa plateforme de services numériques pour les lycéens. Ce service sera utilisé par 1,5 million de lycéens et constituera la pièce maîtresse de la politique d'éducation numérique de la région parisienne. Ce contrat majeur ouvre de nouvelles perspectives de croissance pour la ligne d'activité Services Numériques de Confiance.

EBO du premier semestre 2023 par Ligne de Services

EBO EBO % En millions d'euros S1

2023 S1

2022 * Varation organique S1

2023 S1

2022 * Varation organique Services aux Commerçants 399 339 +17,6% 24,8% 23,9% +100 pts Services Financiers 127 129 -1,3% 27,4% 28,1% -70 pts Mobilité & Services Web Transactionnels 22 22 +3,7% 13,1% 12,6% +50 pts Coûts centraux -30 -32 -7,2% -1,3% -1,6% +30 pts Worldline 519 457 +13,4% 23,1% 22,3% +80 pts

* à périmètre et taux de change constants

Services aux Commerçants

L'EBO de Services aux Commerçants au premier semestre 2023 s'est élevé à 399 millions d'euros, soit 24,8% du chiffre d'affaires, en forte amélioration de +100 points de base grâce à :

L'accélération de la croissance du chiffre d'affaires permettant la matérialisation du levier opérationnel ;

Les synergies résultantes du programme d'intégration d'Ingenico ; et

Les effets des initiatives de réévaluation et révisions des prix des contrats initiées au S2 22.

Services Financiers

L'EBO du premier semestre 2023 a atteint 127 millions d'euros, représentant 27,4% du chiffre d'affaires, en baisse de 70 points de base. La profitabilité des Services Financiers est impactée par l'inflation des coûts non encore compensée par le plein effet de mesures ciblées déjà lancées.

Mobilité & Services Web Transactionnels

L'EBO de Mobilité & Services Web Transactionnels a atteint 22,4 millions d'euros, représentant 13,1% du chiffre d'affaires, en amélioration de 50 points de base. La tendance positive de l'activité et les plans d'optimisation des coûts, tant fixes que variables, ont permis cette bonne dynamique.

Coûts centraux

Les coûts centraux se sont élevés à 30 millions d'euros au premier semestre 2023, représentant 1,3% du chiffre d'affaires total du Groupe, par rapport à 1,6% au premier semestre 2022 à périmètre et taux de change constants. Cette amélioration reflète la mise en place d'un suivi rigoureux des coûts liés aux fonctions supports

Financement

Au premier semestre 2023, Worldline a été très active dans la gestion de sa dette financière.

Grâce au produit de la cession de la division des terminaux (TSS) et à une forte génération de trésorerie, deux opérations ont été exécutées :

Rachat, pour un montant de 385 millions d'euros, d'obligations arrivant à échéance en 2024 réparties comme suit :

o 245 300 000 € d'obligations de la série A à un prix d'achat de 97,656 % plus 1,117 % d'intérêts courus, dont 354 700 000 € resteront en circulation après l'annulation des obligations rachetées, et ;

o 140 300 000 € d'obligations de la série B à un prix d'achat de 95,891 % plus 0,168 % d'intérêts courus, dont 359 700 000 € resteront en circulation après l'annulation des obligations rachetées.

o La date de règlement de l'offre publique d'achat a été fixée au 22 mai 2023.

Remboursement de 500 millions d'euros d'obligations arrivant à échéance fin juin 2023, en utilisant les liquidités disponibles au bilan de Worldline.

Initiatives stratégiques

Le 19 avril 2023, Worldline a annoncé son entrée en discussions exclusives avec le Crédit Agricole dans le but de créer un acteur majeur sur le marché du paiement en France. En s'appuyant sur l'expertise verticale de Worldline et sur le solide réseau de distribution du Crédit Agricole ainsi que sur sa forte présence sur le marché français, le partenariat envisagé offrirait une combinaison unique d'offres technologiques et commerciales permettant de répondre de manière adéquate à tous les types de besoins évolutifs des commerçants. La co-entreprise serait détenue majoritairement (50 % du capital total plus une action) et entièrement consolidée par Worldline et serait chargée de tirer parti de la puissance de traitement mondiale de Worldline et de développer tous les produits innovants destinés au marché français. La co-entreprise serait également chargée du développement commercial de l'alliance, à la fois directement pour les plus grands commerçants en particulier, et indirectement en fournissant un soutien actif aux canaux de distribution des banques.

Le partenariat débutera par une phase commune d'investissements de 80 millions d'euros financés par Worldline et Crédit Agricole sur la période 2023-2024 (coûts de transactions et déploiement des investissements 2023-2024 nécessaires destinés à la mise en œuvre de la co-entreprise toujours encours d'établissement) et vise une co-entreprise qui commencera à générer des revenus et de l'EBO début 2025. Des étapes importantes ont été franchies ce trimestre, avec la consultation des instances représentatives du personnel de Worldline qui a été finalisée avec un avis positif et le processus antitrust est actuellement en cours. Sur la base de ces développements, nous sommes en bonne voie pour une signature prévue au troisième trimestre 2023 et une finalisation de la transaction au quatrième trimestre 2023.

Enfin, nous avons finalisé l'acquisition des activités d'acquisition commerçants de Banco Desio le 28 mars 2023, renforçant ainsi la présence de Worldline sur le marché italien avec un partenaire solide. Depuis la clôture de l'acquisition, nous avons commencé la migration des quelques 15 000 commerçants sur la plateforme Worldline. Le processus de migration devrait être entièrement achevé à la fin du troisième trimestre 2023.

Poursuite des développements dans notre feuille de route ESG

Au cours de ce premier semestre, les progrès de Worldline relatif à son programme RSE sont notables. En ce qui concerne l'environnement, les objectifs ont même été dépassés. Ces excellents résultats démontrent l'alignement parfait entre le programme et les attentes du Groupe en matière de RSE. Nous avons également le grand plaisir de vous annoncer qu'avec un Score Carbone Axylia® de A, Worldline fait partie de l'édition 2023 de l'indice Vérité40 d'@Axylia. Cet indice rassemble les 40 sociétés françaises cotés capables de payer leur « facture carbone® » équivalente à toutes les émissions de CO2 converties en euros. Déduite du bénéfice, cette facture indique à quel point l'entreprise reste rentable. L'obtention de ce score A reconnaît la maturité des engagements climatiques de Worldline et la stratégie environnementale mise en œuvre depuis l'introduction en bourse de Worldline.

Objectifs 2023 confirmés

Croissance organique du chiffre d'affaires : 8% à 10%

EBO : plus de 100 points de base d'amélioration de la marge d'EBO par rapport au pro forma 2022 estimé

Flux de trésorerie disponible : 46% à 48% de taux de conversion de l'EBO

Les objectifs 2023 se fondent sur une situation macro-économique inchangée.

Ambition 2024 réitérée

L'ambition du Groupe est de délivrer :

Croissance organique du chiffre d'affaires : 9% à 11% TCAC sur la période 2022-2024

Marge d'EBO : Amélioration de plus de 400 points de base sur la période 2022-2024

Flux de trésorerie disponible : taux de conversion de l'EBO de l'ordre de 50% en 2024

Annexes

Réconciliation du chiffre d'affaires du premier semestre 2022 statutaire avec le chiffre d'affaires du premier semestre 2022 à périmètre et taux de change constants

Pour l'analyse des performances du Groupe, le chiffre d'affaires et l'Excédent Brut Opérationnel (EBO) du premier semestre 2023 sont comparés avec le chiffre d'affaires et l'EBO du premier semestre 2022 à périmètre et taux de change constants. La réconciliation entre le chiffre d'affaires et l'EBO publiés au S1 2022 et le chiffre d'affaires et l'EBO du S1 2022 à périmètre et taux de change constants est présentée ci-dessous par Ligne de Services :

Chiffre d'affaires En millions d'euros S1 2022 Effet de

périmètre** Effet des taux de change S1 2022* Services aux Commerçants 1 378,0 +58,2 -14,8 1 421,4 Services Financiers 457,5 -0,2 +1,1 458,4 Mobilité & Services Web Transactionnels 184,2 -11,6 -1,4 171,2 Worldline 2 019,7 46,4 -15,0 2 051,1 0,0 EBO En millions d'euros S1 2022 Effet de

périmètre** Effet des taux de change S1 2022* Services aux Commerçants 351,9 -9,8 -3,0 339,1 Services Financiers 122,6 +5,4 +0,9 128,9 Mobilité & Services Web Transactionnels 25,7 -3,7 -0,3 21,6 Coûts centraux -32,4 0 -0,0 -32,4 Worldline 467,8 -8,1 -2,4 457,3

* à périmètre constant et taux de change moyen de juin 23

** aux taux de change juin 22

Les effets de change au S1 ont principalement été liés à la hausse de l'euro. Les effets de périmètre sont liés aux acquisitions d'ANZ et Eurobank d'une part, et à la cession des activités de Mobilité & Services Web Transactionnels en Amérique latine ainsi qu'aux effets de la cession de TSS d'autre part.

Pro forma 2022

Pour l'analyse de la performance du Groupe, le chiffre d'affaires et l'Excédent Brut Opérationnel (EBO) de 2023 sont comparés avec le chiffre d'affaires et l'EBO de 2022 à périmètre et taux de change constants. Le pro forma 2022 est présenté ci-dessous (par Ligne de Services)

T1 T2 S1 T3 T4 S2 2022 En millions d'euros Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires Chiffre d'affaire Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires Services aux Commerçants 673 749 1 421 810 827 1 637 3 059 Services Financiers 223 235 458 240 259 499 957 Mobilité & Services Web Transactionnels 84 87 171 81 88 169 341 Worldline 980 1 071 2 051 1 131 1 175 2 305 4 357 En millions d'euros EBO EBO EBO Services aux Commerçants 339 503 842 Services Financiers 129 154 283 Mobilité & Services Web Transactionnels 22 24 45 Coûts centraux -32 -29 -61 Worldline 457 652 1 110 En millions d'euros EBO % EBO % EBO % Services aux Commerçants 23,9% 30,7% 27,5% Services Financiers 28,1% 30,9% 29,6% Mobilité & Services Web Transactionnels 12,6% 14,0% 13,3% Coûts centraux -1,6% -1,3% -1,4% Worldline 22,3% 28,3% 25,5%

Principales composantes des effets de périmètre sur le proforma 2022 :