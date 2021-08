Worldline : SIX Group n'exclut pas de vendre des actions

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'opérateur de la Bourse suisse SIX Group pourrait céder des actions qu'il détient au capital du groupe de paiements Worldline pour financer une acquisition ou un investissement, a-t-il déclaré dans des courriers transmis à l'Autorité des marchés financiers (AMF) et rendus publics mardi.

Dans ces courriers adressés à titre de régularisation pour des franchissements mécaniques de seuil survenus fin 2020, SIX Group a indiqué détenir au 27 août 10,64% du capital de Worldline et 18,8% de ses droits de vote.

SIX Group a également effectué une déclaration d'intention pour les six prochains mois. Le groupe suisse a indiqué ne pas avoir l'intention d'acquérir d'actions Worldline supplémentaires. Il n'envisage également pas de vendre des actions du groupe de paiements "sauf, le cas échéant, dans l'hypothèse où SIX Group AG devrait financer une acquisition, un investissement ou tout autre besoin de liquidités", a-t-il précisé.

SIX Group s'était auparavant engagé dans une période d'incessibilité de ses actions jusqu'à la fin du premier semestre 2021. La société suisse est entrée au capital de Worldline en 2018, après la finalisation de la cession au groupe français de SIX Payment Services, son ancienne division de services de paiement, une opération financée en très grande partie en actions.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

August 31, 2021 08:55 ET (12:55 GMT)