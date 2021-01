Worldline : Trois nouveaux membres adhèrent à EDPIA

Trois nouveaux membres adhèrent à EDPIA

Bruxelles, le 12 janvier 2021 - L'« Alliance européenne de l'industrie des paiements digitaux » (European Digital Payments Industry Alliance ou EDPIA) se réjouit d'annoncer aujourd'hui l'adhésion d'Aircash, Buckaroo et HiPay, originaires respectivement de Croatie, des Pays-Bas et de la France, qui viennent ainsi renforcer et diversifier la voix de l'industrie européenne des paiements digitaux. Ces nouveaux membres s'emploieront à servir l'objectif réitéré de EDPIA de participer à l'élaboration de la politique de l'UE pour promouvoir la compréhension et le développement d'une industrie européenne des paiements digitaux dynamique.

Gilles Grapinet, Président de EDPIA, a accueilli chaleureusement les nouveaux adhérents : « Au nom de EDPIA, je suis particulièrement heureux de souhaiter la bienvenue à nos trois nouveaux membres. Leur arrivée va permettre d'amplifier la voix des acteurs européens de notre écosystème. Nous sommes impatients de travailler ensemble pour apporter des contributions concrètes et constructives au dialogue permanent qui se tient sur l'avenir des paiements digitaux en Europe entre les décideurs européens et la communauté plus large des parties prenantes du secteur. »

Aircash est un portail électronique et un établissement financier européen agréé, qui a son siège en Croatie. Il s'agit d'un « wallet » mobile qui permet de réaliser des paiements, transférer des fonds, effectuer des dépôts sur des comptes en ligne et acheter des biens et services digitaux auprès des principales enseignes d'Europe centrale et orientale. Pour plus d'informations : https://aircash.eu/en/

Buckaroo est un fournisseur de services de paiement des Pays-Bas dont l'offre compte plus de 40 moyens de paiement nationaux et internationaux, tels que les cartes de crédit ou de nouvelles applications de paiement (ex, solution : « pay later »). Buckaroo propose en outre à ses clients des services d'Abonnements et de Gestion de crédits, et des Solutions de Marketplaces Split-Payments. Pour plus d'informations : https://buckaroo.eu/

HiPay est une plateforme de paiement globale, ayant son siège social en France, qui permet aux marchands de valoriser leurs données de paiement, quel que soit le canal de vente. Pour plus d'informations : https://hipay.com

A propos de EDPIA

European Digital Payments Industry Association (EDPIA) représente les intérêts de prestataires de services de paiement indépendants européens. Elle a pour ambition de contribuer au débat public au sein de l'UE en vue de définir l'environnement des affaires pour les paiements électroniques et de renforcer la visibilité et la perception de l'industrie européenne des paiements auprès des autorités responsables de l'élaboration des politiques et de la société dans son ensemble. L'ambition plus large de EDPIA est de soutenir l'objectif de l'UE de créer un marché unique numérique, alimenté par les paiements numériques. EDPIA soutient un cadre réglementaire européen fort et stable, qui permet une concurrence dynamique entre les solutions commerciales transparentes pour gagner la confiance des utilisateurs des services de paiement, et basées sur le marché, leur permettant de rivaliser pour la confiance de leurs clients européens et mondiaux. Les principaux axes de travail de EDPIA comprennent la 'Retail Payments Strategy' de la Commission européenne et l'impact du COVID-19 sur les prestataires de services de paiement.

