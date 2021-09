Worldline : UBS abaisse sa valorisation

UBS a confirmé sa recommandation d'Achat et réduit son objectif de cours de 90 euros à 85,20 euros sur Worldline. Après la faiblesse récente de l'action qu'il juge exagérée, le bureau d'études résume les préoccupations des investisseurs concernant Worldline, ses marchés finaux et donne son avis à leur sujet.



Les opportunités de consolidation étant limitées, le broker comprend les inquiétudes des investisseurs concernant la menace croissante d'Adyen et des néo-acteurs en magasin, étant donné leurs récents contrats avec des commerçants (par exemple, H&M, Foot Locker, LVMH, etc.), mais dans l'ensemble, il pense que de telles augmentations se produiront progressivement par le biais de l'intégration technique et ensuite par le multi-sourcing historique typique de ces détaillants.



Certains investisseurs s'inquiètent par ailleurs que Worldline puisse conserver les terminaux, ce qui entraînerait des investissements potentiellement plus élevés et une dilution de la croissance du chiffre d'affaires.