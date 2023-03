Worldline : accompagne le sociétés dans le Métavers

Worldline a annoncé hier vouloir 'faciliter l'arrivée des commerçants, banques et prestataires de services dans le Métavers via sa marque blanche, Shopping MallWorldline.



À l'avenir, le Métavers constituera un nouveau canal de distribution au même titre que les points de vente et l'e-commerce, assure Worldline.



McKinsey estime en effet le marché mondial du commerce dans le Métavers entre 2000 et 2600 milliards de dollars à horizon 2030.



La solution en marque blanche de Worldline offre aux entreprises absentes du Métavers l'opportunité depréparer leur entrée dans cet espace dès à présent et d'être accompagné dans cette démarche.



ViaShopping MallWorldline, les commerçants, les prestataires de services et les banques peuvent développer facilement leur présence sur le Web3.0 leur permettant d'évaluer la réaction de leur propre communauté et la manière dont ils peuvent exploiter le potentiel du Métavers.





Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.