Worldline : acquisition de 40% du capital d'OPP finalisée

Worldline annonce avoir finalisé l'acquisition de 40% du capital d'Online Payment Platform, prestataire de services de paiement en ligne néerlandais offrant une solution de paiement dédiée aux marketplaces et aux plateformes sur le segment C2C en particulier.



Avec une équipe de plus de 60 employés, elle offre ses services dans l'ensemble de l'UE et au Royaume-Uni, grâce au passeport de sa licence néerlandaise PI obtenue en 2014. OPP fournit des services à plus d'une centaine de places de marché et de plateformes.



Le groupe français de solutions de paiement explique que cette transaction, annoncée fin septembre dernier, enrichit son profil de croissance et permet de réaliser des synergies pour les deux parties impliquées grâce à son organisation commerciale.



