Worldline : acquisition de 80% d'Axepta Italie finalisée

Worldline annonce avoir finalisé l'acquisition de 80% d'Axepta Italie, un acquéreur bancaire important dans le pays, opération qui s'accompagne de la mise en oeuvre d'une alliance stratégique dans les services aux commerçants en Italie avec BNL.



'En tant que troisième plus grande économie d'Europe avec un taux de pénétration des espèces qui reste élevé, l'Italie est un marché stratégique et très attractif, stimulé par le passage de l'argent liquide à la carte et l'adoption du paiement électronique', souligne le groupe.



Axepta Italie est l'un des grands acquéreurs bancaires du pays avec près de 200 millions de transactions acquises par an (environ 5% de part de marché MSV) à partir d'un réseau d'acceptance d'environ 220.000 points de vente.



