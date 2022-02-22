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Worldline affiche un CA annuel en hausse à 3,69 milliards d'euros

22/02/2022 | 07:00
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22 février (Reuters) - Worldline SA:

* CA EN 2021 A ATTEINT 3 689 MILLIONS D'EUROS, SOIT UNE SOLIDE CROISSANCE ORGANIQUE DE +6,8% (DONT +12,0% AU T4)

* EXCÉDENT BRUT OPÉRATIONNEL (EBO) EN 2021 À EUR 933 MLNS CONTRE EUR 700 MLNS IL Y A UN AN

* RÉSULTAT NET PART DU GROUPE (OPÉRATIONS POURSUIVIES) EN 2021 À EUR 191 MLNS CONTRE EUR 127 MLNS IL Y A UN AN

* FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE À FIN 2021 EUR 407 MLNS CONTRE EUR 295 MLNS IL Y A UN AN

* PERSPECTIVES 2022: CROISSANCE ORGANIQUE DU CHIFFRE DAFFAIRES : 8% À 10%

* PESRPECTIVES 2022: EBO : 100 À 150 POINTS DE BASE DAMÉLIORATION DE LA MARGE DEBO PAR RAPPORT AU PROFORMA 2021 DE 25,0%

* PERSPECTIVES 2022: FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE : TAUX DE CONVERSION DE L'EBO EN FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE DE LORDRE DE 45%

* AMBITION 2024 DE WORLDLINE PLEINEMENT RÉITÉRÉE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)


© Reuters 2022
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Données financières
CA 2021 3 767 M 4 270 M -
Résultat net 2021 361 M 410 M -
Dette nette 2021 3 037 M 3 443 M -
PER 2021 29,7x
Rendement 2021 0,08%
Capitalisation 12 033 M 13 643 M -
VE / CA 2021 4,00x
VE / CA 2022 3,42x
Nbr Employés 20 275
Flottant 86,5%
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Objectif de cours Moyen 71,28 €
Ecart / Objectif Moyen 66,2%
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Dirigeants et Administrateurs
P. F. D. Gilles Grapinet Chief Executive Officer
Eric Heurtaux Chief Financial Officer
Bernard André Joseph Bourigeaud Chairman
Christophe M. W. V. Duquenne Chief Technology Officer
Susan M. Tolson Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
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INTUIT INC.-25.19%136 260
ADYEN N.V.-21.18%63 970
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC.-12.38%58 239
HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK CO., LTD.-23.90%9 416
FUTU HOLDINGS LIMITED-1.20%6 275