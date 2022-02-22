Worldline affiche un CA annuel en hausse à 3,69 milliards d'euros

22 février (Reuters) - Worldline SA:
* CA EN 2021 A ATTEINT 3 689 MILLIONS D'EUROS, SOIT UNE
SOLIDE
CROISSANCE ORGANIQUE DE +6,8% (DONT +12,0% AU T4)
* EXCÉDENT BRUT OPÉRATIONNEL (EBO) EN 2021 À EUR 933 MLNS
CONTRE
EUR 700 MLNS IL Y A UN AN
* RÉSULTAT NET PART DU GROUPE (OPÉRATIONS POURSUIVIES) EN
2021 À
EUR 191 MLNS CONTRE EUR 127 MLNS IL Y A UN AN
* FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE À FIN 2021 EUR 407 MLNS
CONTRE EUR
295 MLNS IL Y A UN AN
* PERSPECTIVES 2022: CROISSANCE ORGANIQUE DU CHIFFRE
DAFFAIRES :
8% À 10%
* PESRPECTIVES 2022: EBO : 100 À 150 POINTS DE BASE
DAMÉLIORATION
DE LA MARGE DEBO PAR RAPPORT AU PROFORMA 2021 DE 25,0%
* PERSPECTIVES 2022: FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE : TAUX DE
CONVERSION DE L'EBO EN FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE DE LORDRE
DE 45%
* AMBITION 2024 DE WORLDLINE PLEINEMENT RÉITÉRÉE
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(Rédaction de Gdansk)