Worldline : annonce une alliance stratégique majeure dans les services aux marchands en Australie avec la banque

Bezons, le 14 décembre 2020 - Worldline [Euronext : WLN], un des leaders globaux dans le secteur des paiements, annonce aujourd'hui la signature d'une alliance commerciale stratégique majeure avec la banque ANZ, l'une des plus grandes banques d'Asie-Pacifique et le troisième acquéreur en Australie, avec environ 20% de parts de marché sur les volumes de transactions opérés en Australie[1].

'L'alliance stratégique annoncée aujourd'hui entre Worldline et ANZ est une transaction historique pour le Groupe et je suis très honoré qu'ANZ ait choisi Worldline pour prendre le contrôle de ses activités de services aux marchands sur le long terme en tant que partenaire de confiance pour fournir des produits et services de pointe à son très large portefeuille de marchands.L'Australie est un marché stratégique très attractif de par sa proximité avec celui de l'Europe, en termes de structure de marché, de normes et de technologies, avec une forte adoption des paiements électroniques. Soutenu par un environnement macroéconomique solide et un fort potentiel de croissance long terme, le marché australien constitue une opportunité rare pour maximiser l'effet d'échelle de nos plateformes et déployer nos solutions innovantes, en partenariat étroit avec l'institution de premier plan qu'est ANZ.Cette joint-venture exclusive et de long terme se fonde sur une vision commune, celle de fournir des produits et des services à valeur ajoutée aux marchands australiens, en tirant parti à la fois de l'envergure mondiale de Worldline, de ses technologies de pointe et de son expertise, et du vaste réseau bancaire et de la puissance de distribution d'ANZ. Nous sommes particulièrement heureux d'accueillir bientôt les quelques 200 collaborateurs d'ANZ, experts des services aux marchands et des technologies de paiement.Aussi et surtout, ce partenariat scellé entre ANZ et Worldline souligne la pertinence de la proposition de valeur au travers de Worldline 'Merchant Services - Financial Institutions' nouvellement créée. Nous allons poursuivre son déploiement en Europe et au-delà, afin d'ancrer de futures alliances bancaires dans le domaine des services aux marchands, de plus en plus d'institutions financières étant actuellement en train d'initier des initiatives stratégiques similaires.''Le partenariat avec Worldline nous permet de combiner notre expertise bancaire avec celle d'un acteur d'envergure mondiale dans les services et technologies de paiements afin de créer une offre attractive à destination de nos marchands australiens.Au travers de cette joint-venture, nous allons renforcer d'autant plus notre savoir-faire de banque transactionnelle de premier plan tout en poursuivant les relations avec nos clients en répondant à leurs besoins bancaires de plus en plus larges. C'est à nouveau une illustration de notre stratégie visant à créer une banque plus simple et centrée vers le digital en fournissant des produits et des services de premier ordre aux clients australiens.'

L'Australie est un marché très attractif et stratégique pour Worldline, 14ème économie mondiale et 5ème en Asie. Elle affiche des performances économiques solides, un taux de chômage faible et un endettement public limité, forte d'un cadre politique stable, d'institutions solides, d'un environnement d'investissement attractif et de liens commerciaux étroits avec l'Asie.

L'industrie australienne des paiements affiche une dynamique favorable avec un marché adressable conséquent en termes de croissance, avec une forte pénétration des méthodes de paiement électronique.

Très proche de l'Europe sur sa structure de marché, de normes et de technologies de paiement, le marché australien des paiements est étendu et dynamique. L'adoption des paiements électroniques y est élevée et l'Australie se classe au quatrième rang mondial en termes de terminaux de paiement par habitant, avec des taux d'utilisation des cartes sans contact et des portefeuilles numériques parmi les plus élevés au monde.

De plus, avec une pénétration de l'usage des espèces encore élevée, le marché australien offre une opportunité de croissance attractive tirée par la transition vers les paiements électroniques. Cette tendance s'est accélérée au cours de la récente pandémie Covid-19, favorisée par la hausse temporaire des seuils de paiements sans-contacts (de 100 AUD à 200 AUD), la promotion par les banques d'offres de paiements mobiles et une forte hausse du commerce en ligne dont la tendance semble devenir permanente.

Cette nouvelle coentreprise fournit à Worldline une occasion unique pour développer de manière significative son activité de services aux marchands hors d'Europe, avec un accès direct à un portefeuille existant très qualitatif, tout en générant des synergies significatives issues de l'effet d'échelle du Groupe et en réutilisant largement des technologies de paiement propriétaires.

Fondée en 1835 et basée à Melbourne, ANZ est l'une des 4 premières banques de détail du continent et figure parmi les leaders de son marché.

Ayant généré environ 180 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020 avec un pourcentage d'EBO d'environ 19%, l'activité de services aux marchands d'ANZ se positionne comme le troisième plus grand acteur en Australie dans l'acceptation des paiements et les services d'acquisition, avec une part de marché de 20% sur les volumes de transactions opérés en Australie. Elle emploie actuellement 200 personnes et gère les paiements pour 80 000 marchands physiques et en ligne au travers de 2 milliards de transactions traitées sur sa plate-forme.

Avec une équipe de direction expérimentée dotée d'une expertise locale et sectorielle reconnue, ANZ a développé une clientèle de premier plan, des PME jusqu'aux grandes entreprises. La clientèle de marchands d'ANZ, diversifiée, résiliente et reconnue pour sa fidélité, se répartit géographiquement entre les régions du Victoria (28%), de la Nouvelle-Galles du Sud (28%) et du Queensland (20%).

Dans ce secteur en évolution rapide, stimulé par l'adoption de nombreuses méthodes de paiement innovantes par les consommateurs, ANZ considère Worldline comme le meilleur partenaire, offrant la proposition client et l'expérience utilisateur les plus adaptées sur l'ensemble des segments, grâce à un savoir-faire technique dédié.

La combinaison de la position d'ANZ, acteur largement reconnu sur son marché, et de celle de Worldline, leader mondial, doté d'un savoir-faire technologique et d'une expertise des paiements de premier ordre, permettra à la joint-venture de faire croître son chiffre d'affaires à deux chiffres dans les années à venir. Ce taux de croissance accéléré pourra être atteint grâce aux opportunités de ventes croisées et de ventes additionnelles, générées par des solutions innovantes telles que l'onboarding digital, les méthodes de paiement alternatives (APM), la détection des fraudes ou les solutions en ligne et omnicanales, tout en développant le portefeuille de marchands existant.

En outre, un solide programme d'intégration et de développement de plates-formes sera mis en œuvre au closing, avec pour objectif d'atteindre 25 millions d'euros d'EBO supplémentaire d'ici 2025. Le plan de synergies est principalement basé sur la réutilisation des modules de paiement propriétaires de Worldline associés à la mise en place d'une plateforme spécifique apportant à l'Australie des applications de paiement standard innovantes du marché européen. Après la migration, la plateforme de Worldline offrira un fort levier opérationnel sur une échelle accrue avec le traitement annuel de plus de 74 milliards d'euros de volumes de transactions supplémentaires, soit une augmentation d'environ +20% par rapport au volume de transactions d'acquisition marchands que Worldline traite aujourd'hui (environ 400 milliards d'euros).

Les principaux effets financiers de la nouvelle coentreprise sur Worldline sont les suivants :

Un chiffre d'affaires annuel additionnel d'environ 180 millions d'euros avec un taux de croissance organique annuel à deux chiffres attendu au cours des cinq prochaines années ;

Une marge d'EBO d'environ 20% attendue à la clôture de l'opération qui devrait rejoindre le niveau profitabilité des activités Services aux Marchands de Worldline, stimulée par le levier opérationnel et les synergies attendues de 25 millions d'euros d'ici 2025 ;

Des coûts de réalisation des synergies estimés à environ 25 millions d'euros, et ;

Un décaissement estimé à environ 300 millions d'euros (pour les 51% de la coentreprise) à la clôture de l'opération, préservant ainsi la flexibilité financière de Worldline pour la poursuite de son développement.

Les principaux termes et conditions de la transaction et les principes de gouvernance de la nouvelle coentreprise sont les suivants :

L'activité de services au marchands d'ANZ est évaluée à 925 millions de dollars australiens (environ 570 millions d'euros), ce qui correspond à un multiple VE/EBO inférieur au multiple actuel de Worldline ;

Worldline contrôlera la coentreprise par l'acquisition d'une participation de 51% ;

Le directeur général et le directeur opérationnel seront nommés par Worldline, dans une approche concertée avec ANZ ;

Signature d'un partenariat de long terme avec un mécanisme de rachat minoritaire par le biais d'une option d'achat exerçable par Worldline (10 ans après finalisation de la transaction) ;

Finalisation de la transaction prévue au cours du quatrième trimestre 2021.

Cette alliance est une opération historique qui confirme la pertinence de l'ambition de Worldline d'être le partenaire de confiance des banques avec son entité Services aux Commerçants - Institutions Financières nouvellement créée, sous la direction d'une équipe dédiée et pleinement engagée dans le déploiement de son modèle de partenariat bancaire.

En effet, les activités de services aux marchands sont essentielles pour les banques, mais elles s'accompagnent de défis tels que l'engagement client, la portée et l'échelle, l'innovation et la capacité à trouver le bon partenaire pour développer leurs activités. Le modèle duplicable de Services aux Commerçants - Institutions Financières tire parti des atouts incontestables issus du rapprochement entre Worldline et Ingenico afin de mettre à disposition des partenaires bancaires :

Une dimension mondiale de Worldline associée à une structure de coûts compétitive,

Des produits et services de paiement digitaux de premier ordre,

Des capacités de vente et de marketing reconnues,

Un savoir-faire solide en matière d'intégration et de migration, et,

Un partenaire pour valoriser et développer leurs activités de paiement.

Grâce à cette entité dédiée, Worldline continuera à répondre à la volonté croissante des institutions financières de mettre en place des partenariats sur mesure et de développer des alliances bancaires et des coentreprises gagnantes sur le marché.

[1] Cartes de débit, crédit et chargeCard, données ANZ internes et RBA