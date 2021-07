Worldline chute en Bourse après l'annonce de comptes semestriels décevants

(Actualisation: commentaires d'analystes, réaction en Bourse)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'action Worldline accuse la plus forte baisse de l'indice SBF 120 mardi, après que le spécialiste des paiements électroniques a dévoilé des résultats décevants au titre du premier semestre.

A 9h55, l'action Worldline chutait de 6,7%, à 79,15 euros.

Sur les six premiers mois de 2021, l'excédent brut opérationnel (EBO) s'est inscrit à 531 millions d'euros, contre 501 millions d'euros un an plus tôt, traduisant une marge de 23,4%, en hausse de 130 points de base. L'EBO du semestre écoulé est inférieur de près de 3% aux anticipations du consensus, relève Jefferies.

Dans le même temps, le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 0,1% en données organiques, à 2,27 milliards d'euros, conformément aux attentes des analystes.

Au premier semestre, le flux de trésorerie disponible a doublé par rapport à la période correspondante de 2020, à 268 millions d'euros, soit un taux de conversion de l'EBO de 50,3%.

Les résultats semestriels de Worldline sont "quelque peu insipides", estime JPMorgan Cazenove. Alors que le cours de Bourse de Worldline avait progressé en amont de cette publication semestrielle, ces résultats "corrects mais sans plus" déçoivent, ajoute la banque d'affaires américaine.

Ambitions intactes pour 2021

Les dirigeants de Worldline ont confirmé leurs perspectives pour l'ensemble de l'exercice en cours. Pour 2021, le spécialiste des paiements prévoit toujours une croissance organique de son chiffre d'affaires d'au moins 5%, dont une croissance d'au moins 10% au second semestre.

La qualité de l'exercice 2021 dépendra davantage des performances du second semestre qu'initialement prévu par les analystes, relève Invest Securities. L'objectif de croissance pour 2021 implique une hausse organique des revenus d'environ 12% au second semestre, calcule Jefferies.

Worldline compte améliorer cette année son taux de marge d'EBO de 200 points de base par rapport au niveau de 23,9% atteint en 2020 en intégrant Ingenico sur 12 mois. Les synergies liées à l'intégration d'Ingenico atteindront bien 66 millions d'euros cette année, a précisé Worldline.

La société vise également un taux de conversion de son EBO en flux de trésorerie disponible de l'ordre de 50% en 2021.

Rachat des activités d'acquisition cartes de Handelsbanken

Worldline a par ailleurs indiqué que la revue stratégique de son activité Solutions et Services de Terminaux de paiement (TSS), issue en très grande partie du rachat d'Ingenico en 2020, était "en bonne voie" et qu'il comptait mener cette opération à son terme cette année.

"Nous avons en main tous les éléments pour trancher entre les deux scénarios qui restent possibles : la cession de l'activité TSS à un partenaire de qualité qui saura la développer ou sa conservation au sein du groupe, avant d'envisager une nouvelle cession dans un contexte post-Covid-19 après avoir réalisé nous-même la première étape de sa transformation", a déclaré Gilles Grapinet, lors d'une conférence avec des journalistes.

Le groupe a profité de sa publication semestrielle pour annoncer un projet de rachat des activités d'acquisition cartes du groupe suédois Handelsbanken en Suède, Norvège, Finlande et Danemark. Worldline prévoit un décaissement d'environ 195 millions d'euros pour réaliser cette opération, dont la finalisation est prévue d'ici à la fin de l'année, sous réserve de la satisfaction des conditions suspensives usuelles.

Avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 35 millions d'euros et une marge d'EBO supérieure à 30%, Handelsbanken Card Acquiring est un acquéreur important en Scandinavie avec plus de 550.000 transactions acquises par an, représentant un volume de paiement d'environ 20 milliards d'euros.

Cette acquisition est la troisième annoncée par Worldline depuis le début de l'année, après les rachats de Cardlink en Grèce et d'Axepta en Italie.

"L'intégration d'Ingenico a aidé le groupe à réaliser ses dernières transactions, nous restons le consolidateur de référence en Europe et le resterons dans les trimestres à venir", a ajouté Gilles Grapinet.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV

COMMUNIQUES FINANCIERS DE WORLDLINE:

http://fr.worldline.com/fr-fr/home/media-center/communiques-de-presse.html

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

July 27, 2021 03:57 ET (07:57 GMT)