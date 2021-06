Worldline confirme son ambition de long terme en matière de RSE et lance son nouveau programme de transformation : TRUST 2025

Bezons, le 16 juin 2021 - Worldline [Euronext : WLN], numéro un européen et numéro quatre mondial du secteur des paiements et des services transactionnels, annonce sa nouvelle feuille de route RSE à cinq ans, TRUST 2025, s'appuyant sur le succès de son précédent programme TRUST 2020.

Moteur-clef de transformation et catalyseur de changement durable, la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) s'inscrit au cœur de la stratégie du Groupe.

TRUST 2025, un engagement réitéré en faveur de l'excellence RSE

Depuis 2015, Worldline est engagé dans une démarche ambitieuse en matière de RSE, renforcée en 2020 par l'adoption de sa Raison d'Être[1]. Worldline annonce aujourd'hui les grands axes de son programme TRUST 2025, qui ouvre un nouveau chapitre de la stratégie RSE de l'entreprise. Cette-dernière, pleinement intégrée à la stratégie globale du Groupe, se structure autour de 5 enjeux majeurs - identifiés à travers une analyse de matérialité - dans les domaines suivants : business, collaborateurs, éthique, chaîne de valeur & environnement. Dans ce cadre, 19 objectifs spécifiques et mesurables à atteindre d'ici 2025 ont été définis et les progrès réalisés seront suivis par des indicateurs clés de performance associés pour chacun d'entre eux. Ces indicateurs ainsi que les rapports de suivi des performances sont également en conformité avec les plus strictes des principaux référentiels de reporting extra-financiers.

Ce plan à 5 ans propose une déclinaison concrète de la Raison d'Être de Worldline. S'inscrivant dans la continuité du programme de transformation TRUST 2020, il intègre et anticipe les nouvelles tendances du marché, les risques et les opportunités ainsi que les changements réglementaires pour les années à venir. Il s'articule autour de 9 grandes ambitions :

Garantir l'excellence opérationnelle et une qualité de services de haut niveau ;

Améliorer l'expérience client grâce à des solutions à impact positif ;

Favoriser le développement, le bien-être et l'engagement des collaborateurs ;

Promouvoir l'équité, la diversité et l'inclusion pour plus d'égalité et de performance ;

Améliorer les pratiques d'achats durables au sein de notre chaîne de valeur ;

Promouvoir l'éthique et la confiance dans toutes nos activités ;

Contribuer à la neutralité carbone ;

Offrir des terminaux de paiement éco-conçus respectant les principes de l'économie circulaire ;

Aider nos communautés locales.



[1] « Nous concevons et exploitons des services de paiement et de transactions numériques de premier plan pour contribuer à une croissance économique durable et renforcer la confiance et la sécurité dans nos sociétés. Nous faisons en sorte qu'ils soient respectueux de l'environnement, accessibles au plus grand nombre, tout en accompagnant les transformations sociétales. »

Principaux indicateurs de suivi d'ici à 2025



TRUST 2025, un programme ambitieux entériné par le succès de TRUST 2020

En 2015, Worldline a lancé son programme TRUST 2020[1], pour concrétiser davantage sa démarche RSE tout en y apportant plus de transparence et de rigueur, reflétant une ambition forte et de long terme du Groupe en faveur du développement durable. TRUST 2020 a été un véritable catalyseur de transformation permettant de mobiliser l'ensemble de l'organisation autour de 13 objectifs pour 2020, dont 11 ont été pleinement atteints ou dépassés et un partiellement réalisé.

Les résultats obtenus dans le cadre du programme TRUST 2020 ont également été récompensés par les agences de notation extra-financière les plus reconnues.

a indiqué : « Après le succès de TRUST 2020, nous entendons aller plus loin dans notre engagement d'excellence en matière de RSE en nous appuyant sur les objectifs ambitieux de notre programme TRUST 2025. Celui-ci invite à l'exemplarité et à une transformation profonde dans les cinq ans à venir. Il vise à appliquer les meilleures pratiques afin de conserver notre volonté d'être pionnier et en anticipation en matière de RSE afin de continuer à faire de Worldline une entreprise qui inscrit avec confiance son développement dans le très long terme, en cohérence avec la nature profonde de notre métier et avec le souci permanent d'associer l'ensemble de ses parties prenantes à la forte création de valeur du Groupe. »précise : « TRUST 2025 va nous permettre à nouveau de mobiliser pour les cinq prochaines années l'ensemble de notre organisation autour d'un projet cohérent et enthousiasmant et plus largement, d'associer notre écosystème de partenaires autour de nombreux objectifs. Parallèlement à l'intégration d'Ingenico, Worldline renforce ainsi encore sa feuille de route RSE et définit de nouvelles ambitions pour l'avenir du Groupe, en appliquant avec le même niveau de rigueur et d'exigence que lors des cinq dernières années, les plus hauts standards du marché. »



Le rapport intégré, reflet de la vision intégrée du Groupe pour une performance durable

Conformément à deux grands objectifs de l'entreprise - favoriser une croissance économique durable & renforcer la confiance et la sécurité au sein des sociétés - Worldline vient de publier son rapport intégré 2020. L'objectif est d'offrir à ses parties prenantes un aperçu global des performances et engagements financiers et extra-financiers du Groupe en 2020.

Il s'agit du troisième rapport intégré de Worldline. Celui-ci couvre l'année fiscale 2020 et s'appuie sur les données du Document d'Enregistrement Universel 2020. Worldline s'engage à adopter une approche de reporting intégrée, inspirée du cadre de référence de l'International Integrated Reporting Council (IIRC).

Le rapport intégré est disponible sur le site dédié : reports.worldline.com/fr

[1] En savoir plus sur TRUST 2020 dans le dernier rapport intégré de Worldline





A PROPOS DE WORLDLINE

Worldline [Euronext : WLN] est le leader du marché européen dans le secteur des services de paiement et de transaction, et le 4eme acteur mondial des paiements. Avec sa couverture mondiale et son engagement en faveur de l'innovation, Worldline est le partenaire technologique de choix des commerçants, des banques et des acquéreurs tiers, ainsi que des opérateurs de transports publics, des agences gouvernementales et des entreprises industrielles, tous secteurs confondus. Worldline peut compter sur le talent de ses 20 000 collaborateurs répartis dans plus de 50 pays pour offrir à ses clients, où qu'ils soient, des solutions durables, fiables et sécurisées sur l'ensemble de la chaîne de valeur des paiements, favorisant ainsi la croissance de leur entreprise. Les offres de Worldline dans les domaines de Merchant Services ; Terminals, Solutions & Services ; Financial Services et Mobility & e-Transactional Services incluent les solutions online et physiques d'acquisition commerciale nationale et paneuropéenne, les solutions de traitement des transactions de paiement hautement sécurisées, un large portefeuille de terminaux de paiement, ainsi que des services de billetterie électronique et des services numériques dans l'environnement industriel. Le chiffre d'affaires pro forma 2020 de Worldline s'élève à 4,8 milliards d'euros. worldline.com

CONTACT PRESSE

Hélène Carlander

T +33 7 72 25 96 04

E helene.carlander@worldline.com

CONTACTS relations INVESTISSEURS

Laurent Marie

T +33 7 84 50 18 90

E laurent.marie@worldline.com

Benoit d'Amécourt

T +33 6 75 51 41 47

E benoit.damecourt@worldline.com