Worldline : croissance organique de 9% au 1er trimestre

Worldline dévoile au titre du premier trimestre 2023 un chiffre d'affaires de 1,07 milliard d'euros, soit une croissance organique de 9,2%, soutenue notamment par les services aux commerçants (+12,6%) sur fond de hausse des volumes d'acquisition commerçants.



Les services financiers se sont quant à eux accrus de 2,3%, 'avec de bons développements commerciaux et le début de la phase de montée en charge des nouveaux contrats', tandis que le CA mobilité et services web transactionnels s'est montré stable.



Worldline confirme ses objectifs 2023 et réaffirme son ambition 2024, 'ainsi que son projet stratégique d'établir Worldline comme une paytech internationale de premier plan et le principal consolidateur de l'industrie européenne des paiements'.



