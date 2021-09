Worldline : dévoile sa nouvelle identité de marque

Confiance et durabilité au cœur des paiements du futur

Bezons, le 20 septembre 2021 - Worldline dévoile aujourd'hui sa nouvelle identité de marque. Fort de son empreinte mondiale et engagé pour plus de fiabilité, d'innovation et de durabilité, le groupe Worldline accélère le développement de la confiance dans les paiements en proposant de nouvelles manières d'effectuer des paiements, de vivre et de faire du commerce.

Pour refléter cet engagement, les marques du Groupe seront réunies sous une bannière unique, Worldline [1], qui remplacera les autres marques utilisées jusqu'à maintenant. La marque Ingenico, leader sur son marché, continuera d'être utilisée par l'entité Terminaux, Solutions & Services.

Dans le cadre du lancement de la nouvelle identité de marque, Gilles Grapinet, Président Directeur Général de Worldline, a déclaré :

« Worldline accompagne tous les acteurs qui opèrent et acceptent des paiements, consommateurs, marchands, banques comme institutions. A chaque instant, notre équipe experte de « Worldliners » se mobilise pour eux en leur apportant des solutions de confiance, véritables accélérateurs de leur croissance et de leur développement, dans un univers numérique qui évolue rapidement.Leader de la consolidation dans les paiements, Worldline a hérité du savoir-faire, des talents et de la créativité des entreprises formidables qui ont rejoint le Groupe. Il est désormais temps pour nous de consolider ce riche portefeuille de marques et ainsi permettre à Worldline de devenir une marque résolument mondiale, après plusieurs années d'intégrations réussies. Je suis fier de cette nouvelle étape pour notre Groupe, fort d'une identité renouvelée et distincte, à l'image de Worldline : une entreprise solide, durable et fiable, déterminée à jouer un rôle-clef dans l'avenir de l'Europe des paiements et au-delà, pour le bénéfice de tous ses clients et plus largement, des communautés que nous servons. »

Évolution de la marque Worldline

Depuis près de cinquante ans, le Groupe s'est développé, par croissance interne ainsi qu'au travers de différentes acquisitions, constituant ainsi un portefeuille étoffé de marques, sous la marque ombrelle Worldline, faisant elles-mêmes évoluer la marque Worldline. Le Groupe a parallèlement franchi une étape majeure de son histoire en janvier 2020 en se séparant du groupe Atos pour devenir une société indépendante, à la suite du carve-out opéré en 2019. Aujourd'hui, toutes les marques du Groupe seront réunies et harmonisées autour d'une même architecture, et sous une nouvelle identité de marque distincte.

La confiance, profondément ancrée dans la nouvelle marque Worldline

Utilisés quotidiennement par des milliards de consommateurs, les paiements numériques ont toujours répondu à des impératifs de confort, convivialité, efficience, sécurité et conformité à la réglementation. Ils constituent les piliers garants du plus haut niveau de confiance collective dans les systèmes de paiements numériques : confiance entre émetteurs et bénéficiaires, confiance entre les parties prenantes de l'écosystème des paiements, confiance dans le caractère privé des données personnelles, confiance dans la résilience et la sécurité des infrastructures de paiement.

Pour cette raison, la confiance a toujours été et sera toujours au cœur de l'offre de Worldline, elle s'inscrit donc au cœur de sa nouvelle identité de marque. L'assurance d'un paiement et d'une transaction fiable et sécurisé a été, et restera l'élément fondateur de la réputation de Worldline auprès de ses parties prenantes, internes comme externes. La nouvelle stratégie de marque du Groupe ouvre un nouveau chapitre dans l'histoire de Worldline, unissant sa Raison d'être , ses valeurs et son identité visuelle, tout en concrétisant sa mission.

Faits marquants

L'un des cinq leaders mondiaux des paiements

Une équipe de plus de 20 000 « Worldliners »

Trois acquisitions stratégiques annoncées en 2021 en Grèce, en Italie et dans les pays nordiques

Au service de plus d'un million de marchands et plus de 320 institutions financières

A PROPOS DE WORLDLINE

Worldline [Euronext : WLN] est le leader du marché européen dans le secteur des services de paiement et de transaction, et le 4eme acteur mondial des paiements. Avec sa couverture mondiale et son engagement en faveur de l'innovation, Worldline est le partenaire technologique de choix des commerçants, des banques et des acquéreurs tiers, ainsi que des opérateurs de transports publics, des agences gouvernementales et des entreprises industrielles, tous secteurs confondus. Worldline peut compter sur le talent de ses 20 000 collaborateurs répartis dans plus de 50 pays pour offrir à ses clients, où qu'ils soient, des solutions durables, fiables et sécurisées sur l'ensemble de la chaîne de valeur des paiements, favorisant ainsi la croissance de leur entreprise. Les offres de Worldline dans les domaines de Merchant Services ; Terminals, Solutions & Services ; Financial Services et Mobility & e-Transactional Services incluent les solutions online et physiques d'acquisition commerciale nationale et paneuropéenne, les solutions de traitement des transactions de paiement hautement sécurisées, un large portefeuille de terminaux de paiement, ainsi que des services de billetterie électronique et des services numériques dans l'environnement industriel. Le chiffre d'affaires pro forma 2020 de Worldline s'élève à 4,8 milliards d'euros. worldline.com

[1] equensWorldline, SIX Payment Services, Bambora et Paymark seront retirées. Les marques des Joint-Ventures seront maintenues. En tant que marque leader du marché des terminaux, Ingenico continuera à être utilisée pour l'offre Terminaux, Solutions & Services. De même, Santeos sera conservée pour les activités de santé en France.