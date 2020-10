Worldline et Ingenico confirment leurs objectifs, avant leur mariage

Paris (awp/afp) - Les groupes de paiements électroniques Worldline et Ingenico, dont la fusion doit permettre de créer le numéro 4 mondial du secteur, ont publié jeudi pour le troisième trimestre un chiffre d'affaires en baisse respectivement de -11% et de -14%.

Ils confirment tous deux leurs objectifs pour 2020 malgré les mesures sanitaires qui pèsent sur le volume de certains types de transactions.

Worldline, qui entend consolider Ingenico dans ses comptes à partir du 1er novembre après la réussite de son OPA amicale qui lui a déjà permis de rassembler 89% des parts de son concurrent, a publié un chiffre d'affaires de 573 millions d'euros, "parfaitement en ligne avec (ses) attentes" selon son communiqué, comprenant des services financiers quasi stables à taux de change et périmètre constants (-0,4%) et des services aux commerçants en baisse de 4,7%.

"Les volumes de transactions ont continué à se redresser progressivement" au cours de l'été, notamment en Europe continentale, et "ont été soutenus par la plus grande adoption des cartes, notamment pour les paiements domestiques sans contact et par des transactions de commerce sur internet beaucoup plus importantes (+48%)", a présenté le groupe.

"Cependant, en l'absence quasi totale d'évènements sportifs, économiques ou culturels internationaux, ainsi que de voyages intercontinentaux, tous fortement impactés par les restrictions, les transactions transfrontalières par cartes de crédit internationales et les services à valeur ajoutée associés (tels que la conversion dynamique des devises) sont restées nettement inférieures par rapport à la même période l'année dernière", a-t-il ajouté.

Ingenico a publié de son côté un chiffre d'affaires de 646 millions d'euros sur le trimestre, affecté notamment par sa composante Voyages. "L'évolution récente de la situation sanitaire nous conduit à rester prudents sur la pente de reprise au 4e trimestre qui devrait être plus graduelle que prévue", explique le groupe.

"Nous confirmons aujourd'hui en dépit d'un environnement moins favorable compte tenu des mesures sanitaires, tous nos objectifs sur l'année", soit un chiffre d'affaires "stable ou en retrait de quelques points" à périmètre et taux de change constants, a déclaré le patron de Worldline Gilles Grapinet, lors d'une conférence téléphonique.

"Nous attendons une forte croissance de notre activité en 2021 et encore plus au delà", a-t-il ajouté, assurant qu'il comptait "continuer à participer très activement au mouvement de consolidation de notre industrie en Europe et dans le monde".

M. Grapinet a également annoncé lancer une revue stratégique de son activité de terminaux de paiement jusqu'en 2021.

afp/jh