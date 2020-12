Worldline et P3 Financial Group s'allient pour renforcer les écosystèmes de paiement du futur dans les pays scandinaves et dans l'UE

Bezons, le 3 décembre 2020 - Worldline (Euronext : WLN), leader européen du secteur des paiements et des services transactionnels et 4ème acteur mondial, annonce aujourd'hui son partenariat avec P3 Financial Group, une fintech finlandaise d'Helsinki, lauréate du Prix spécial de l'e-Payments Challenge organisé par Worldline en 2019. Les deux entreprises se rapprochent pour mettre en œuvre le PSAAS (Payment System as A Service) dans treize pays européens et offrir un service de commerce et de paiement en temps réel sur l'ensemble du marché.

P3 a mis au point une technologie permettant l'acceptation et le traitement des paiements, la gestion de l'identité et le commerce en ligne grâce à une connexion facilitée entre consommateurs, marchands et institutions financières. La plate-forme de bout en bout de P3 intègre un ensemble d'outils et de services permettant à ses clients d'installer rapidement des systèmes de paiement de pointe. En combinant la gamme complète de solutions de paiement de Worldline et le système PSaaS, les utilisateurs peuvent créer des écosystèmes de paiement numérique pour le commerce intelligent, la banque numérique, les services financiers et l'assurance, qui répondent aux besoins des consommateurs, des marchands comme des entreprises.

Grâce à ce rapprochement dans le digital, Worldline et P3 Financial Group seront en mesure d'accélérer leur croissance sur des marchés européens qui présentent un large potentiel, comme la Belgique, le Royaume-Uni, le Portugal, l'Espagne, la Grèce, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Autriche, Chypre, la Hongrie, la Suisse, la Finlande et la Suède.

En s'appuyant sur la robustesse des solutions de paiement de Worldline et ses technologies de pointe, le système PSaaS et la gamme de produits de P3 ont vocation à renforcer l'efficience et à accompagner l'évolution d'une nouvelle génération de clients numériques dans les pays scandinaves et dans le reste de l'Europe.

Worldline s'engage à promouvoir la collaboration avec les fintechs de manière générale, afin de cocréer et lancer sur le marché les solutions et les services de paiement numériques les plus innovants du marché. Le partenariat avec P3 Financial Group témoigne non seulement de cette ambition de Worldline mais aussi de sa vision que les fintechs ont un rôle clé à jouer dans le processus de digitalisation en cours, et qu'elles peuvent apporter des réponses aux grands défis de l'industrie des paiements.

P3 Financial Group a remporté le Prix spécial de l'e-Payment Challenge, organisé par Worldline en 2019, pour sa solution « In-App d'émission instantanée de cartes en magasin » en réponse à un défi proposé par une banque française, cliente de Worldline. P3 Financial Group a également reçu le prix de la fintech finlandaise la plus innovante lors du « Future Fintech Forum », en novembre 2019.

« Chez Worldline, nous sommes convaincus de la nécessité d'offrir aux fintechs l'opportunité d'exploiter leur potentiel et de mettre sur le marché des solutions innovantes, fruit de leur créativité, de leur passion et de leur professionnalisme. C'est pour nous une grande fierté d'avoir signé ce partenariat avec P3 Financial Group. Nous avons à cœur de continuer à soutenir les entreprises qui, grâce à un travail de création remarquable, aident les sociétés à traverser des situations complexes ».« Le rapprochement avec Worldline marque, pour P3 Financial Group, un temps fort dont nous sommes très fiers. Ce partenariat nous assure une profondeur de marché et une bonne couverture des pays de l'UE. Il scelle l'intégration entre les services de la plateforme P3 et une infrastructure de traitement des paiements et des services financiers parmi les plus avancées et les plus robustes au monde. Le partenariat entre P3 et Worldline est centré sur l'innovation et l'expérience utilisateur final, qui sont pour nous deux objectifs prioritaires ».

Worldline [Euronext : WLN] est le leader du marché européen dans le secteur des services de paiement et de transaction, et le 4eme acteur mondial des paiements. Avec sa couverture mondiale et son engagement en faveur de l'innovation, Worldline est le partenaire technologique de choix des commerçants, des banques et des acquéreurs tiers, ainsi que des opérateurs de transports publics, des agences gouvernementales et des entreprises industrielles, tous secteurs confondus. Worldline peut compter sur le talent de ses 20 000 collaborateurs répartis dans plus de 50 pays pour offrir à ses clients, où qu'ils soient, des solutions durables, fiables et sécurisées sur l'ensemble de la chaîne de valeur des paiements, favorisant ainsi la croissance de leur entreprise. Les offres de Worldline dans les domaines de Merchant Services ; Terminals, Solutions & Services ; Financial Services et Mobility & e-Transactional Services incluent les solutions online et physiques d'acquisition commerciale nationale et paneuropéenne, les solutions de traitement des transactions de paiement hautement sécurisées, un large portefeuille de terminaux de paiement, ainsi que des services de billetterie électronique et des services numériques dans l'environnement industriel. Le chiffre d'affaires pro forma 2019 de Worldline s'élève à 5,3 milliards d'euros. worldline.com

P3 Financial Group Oy. - an digital financial technology provider based in Helsinki, Finland - aims to change the current payment industry and the way businesses and consumers are financially transacting and interacting.

P3 has developed AI based financial technology which enables a real time flow of funds and financial services for digital societies, painlessly connecting consumers, merchants & financial institutions. P3 offers a comprehensive, end-to-end, platform equipped with a suite of tools and services, enabling institutions to quickly set up state-of-the-art payment ecosystems which include payment acceptance & processing, identity and digital merchant solutions for a variety of business types and market demands.

