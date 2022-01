Worldline : et Scheidt & Bachmann lancent une nouvelle solution de carburant pour l'Europe

Paris La Défense, 25 janvier 2022 - Worldline [Euronext : WLN], leader du marché européen dans le secteur des services de paiement et de transaction, et Scheidt & Bachmann (S&B), fournisseur mondial de solutions de mobilité, renforcent leur partenariat en déployant une nouvelle solution de paiement pour les stations-service à travers l'Europe.

Associant les avantages de WL Petrol & Energy Suite de Worldline et SIQMA Connect de S&B, cette nouvelle solution conçue sur mesure pour les détaillants de carburants sera déployée à travers l'Europe dès 2022. Ce lancement marque une nouvelle avancée dans le partenariat entre les deux sociétés, existant maintenant depuis plus d'une décennie. Répondant aux attentes d'un marché du paiement de plus en plus digitalisé, la solution permettra aux automobilistes de bénéficier d'une expérience de paiement plus fluide et flexible et sera utilisable indifféremment à la pompe, pour le lavage auto ou en magasin.

Grâce à cette solution mise en œuvre par Worldline et S&B, les grandes marques de carburants accepteront davantage de modes de paiement, pour mieux répondre à la demande de tous les clients. La solution couvre l'ensemble des besoins des acteurs du pétrole et de la mobilité, de l'acceptation jusqu'à l'acquisition en passant par les services à valeur ajoutée, comme la conversion dynamique des devises (DCC). Le wallet WL Pay & Drive, permet aux utilisateurs de réserver leur place en station-service et de payer ensuite grâce à une application dédiée. L'ensemble des services facilite ainsi les parcours utilisateurs. Ce partenariat sera déployé dans plusieurs milliers de stations-service à travers l'Europe, accompagnant ainsi la mutation des fournisseurs de carburant et d'énergie, devenus en quelques années des acteurs incontournables de la mobilité.

WL Petrol & Energy Suite est la première solution de paiement intégrée dédiée au secteur, reposant sur une équipe d'experts répondant à toutes les attentes des différents acteurs. Parallèlement, S&B couvre l'intégralité des besoins en mobilité à l'échelle mondiale (pompes, bornes de recharge, parkings, transports publics), facilitant et fluidifiant les déplacements et l'expérience utilisateur à chaque étape du parcours. Le partenariat entre Worldline et S&B permettra une intégration simplifiée des modes de paiement, la mise en place de programmes de fidélité, ainsi que la création de synergies avec les acteurs clés (constructeurs automobiles, groupes pétroliers, fournisseurs d'énergies, opérateurs de parkings...), faisant ainsi des stations-services le cœur des interactions mobilités de demain.

« Le secteur de l'automobile est en pleine mutation, prenant en compte le développement des véhicules électriques. Notre rôle est d'accompagner les détaillants de carburants à accélérer leur transformation numérique grâce à nos solutions. Dans cette nouvelle période, nous pensons que le partenariat entre Worldline et Scheidt & Bachmann, constitue une force de proposition incontournable pour permettre aux détaillants de carburants de répondre à ces nouveaux enjeux. » « Le processus de paiement est une étape clé de l'expérience d'achat. Nous voulons soutenir nos clients en créant une expérience utilisateur fluide, quelle que soit la source d'énergie choisie et les achats réalisés. À ce titre, la mise en place de solutions de distribution automatisées doit également permettre de proposer un acte d'achat rapide et sans contrainte. C'est pourquoi, nous sommes convaincus que le partenariat avec Worldline sera créateur de valeur pour tous nos clients. » ajoute

À PROPOS DE Worldline

Worldline [Euronext : WLN] est le leader du marché européen dans le secteur des services de paiement et de transaction, et le 4eme acteur mondial des paiements. Avec sa couverture mondiale et son engagement en faveur de l'innovation, Worldline est le partenaire technologique de choix des commerçants, des banques et des acquéreurs tiers, ainsi que des opérateurs de transports publics, des agences gouvernementales et des entreprises industrielles, tous secteurs confondus. Worldline peut compter sur le talent de ses 20 000 collaborateurs répartis dans plus de 50 pays pour offrir à ses clients, où qu'ils soient, des solutions durables, fiables et sécurisées sur l'ensemble de la chaîne de valeur des paiements, favorisant ainsi la croissance de leur entreprise. Les offres de Worldline dans les domaines de Merchant Services ; Terminals, Solutions & Services ; Financial Services et Mobility & e-Transactional Services incluent les solutions online et physiques d'acquisition commerciale nationale et paneuropéenne, les solutions de traitement des transactions de paiement hautement sécurisées, un large portefeuille de terminaux de paiement, ainsi que des services de billetterie électronique et des services numériques dans l'environnement industriel. Le chiffre d'affaires pro forma 2020 de Worldline s'élève à 4,8 milliards d'euros. worldline.com



À propos de SCHEIDT & BACHMANN GMBH

Scheidt & Bachmann est un leader mondial de l'innovation de systèmes pour la mobilité. Nos produits soutiennent de nombreuses infrastructures de transport et aident des millions de personnes à circuler à travers le monde. Les solutions numériques Scheidt & Bachmann sont partout : dans les parkings, les stations-service, les réseaux de transport urbains ou ferroviaires. À sa création en 1872, Scheidt & Bachmann était une entreprise de génie mécanique. Depuis, elle est devenue un fournisseur de systèmes implanté mondialement avec de nombreuses compétences, dont la gestion des services, l'hébergement, le logiciel en tant que service et la gestion des bases de données. Aujourd'hui, le groupe Scheidt & Bachmann demeure une entreprise familiale, tout en employant plus de 3 000 salariés à travers le monde et compte parmi ses principaux métiers, le développement et l'intégration de systèmes, la gestion des services, l'hébergement et le logiciel en tant que service.

Fort de son slogan « Fuel your future », Scheidt & Bachmann Fuel Retail Solutions GmbH soutient les stations-service dans leur mutation en centres de mobilité, dans le souci de préserver le plaisir de la mobilité individuelle telle que nous la connaissons. Nous mobilisons nos systèmes dans le nuage pour donner vie aux innovations qui accompagnent les utilisateurs dans leurs parcours de mobilité. Nos solutions complètes commercialisées sous la marque SIQMA aident les opérateurs de stations-service à relever les défis de la numérisation et de la décarbonation pour devenir les centres de mobilité de demain.

