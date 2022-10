Worldline finalise avec succès la cession

des activités TSS aux fonds Apollo

Paris La Défense, le 3 octobre 2022 – Worldline [Euronext : WLN], un leader mondial des services de paiement, annonce la finalisation de la cession de sa ligne d'activité Terminaux, Solutions & Services (« TSS ») aux fonds Apollo, telle qu’annoncée le 21 février 2022. Dorénavant, l’entreprise autonome opèrera exclusivement sous le nom Ingenico.

Worldline a finalisé avec succès la cession et l'apport d'environ 85% des actions Ingenico aux fonds d’investissement gérés par Apollo (les « fonds Apollo »), la cession d’environ 15% restants devant avoir lieu le 1er janvier 2023, conformément au calendrier prévu. La transaction a été finalisée après que toutes les autorités compétentes aient approuvé l'acquisition par les fonds Apollo.

Cette transaction a pour but de soutenir Ingenico dans son plan de transformation et marque d’ores et déjà une importante nouvelle étape dans la stratégie de Worldline. Elle simplifiera la structure du Groupe et lui permettra de se concentrer davantage sur ses activités de services de paiement. Le produit de cette cession permettra à Worldline d'accélérer sa prochaine phase de développement et d'ancrer le leadership du Groupe dans les services de paiement.

Selon les termes de la transaction, Worldline restera associé, via la détention d'actions de préférence, à la création de valeur future rendue possible par la robustesse et la qualité de l'activité d’Ingenico, le savoir-faire d’Apollo ainsi que l’éxécution du plan de transformation partagé entre les parties. Cette structure permet d’aligner les intérêts entre Worldline et les fonds Apollo et sera directement liée à la création de valeur totale réalisée par Ingenico au moment de sa cession par les fonds Apollo. Enfin, cette transaction comprend également l'entrée en vigueur d'un accord de partenariat consolidant la relation stratégique et à long terme entre Worldline et Ingenico pour les 5 prochaines années.

Comme annoncé le 21 février 2022 et selon les termes de la transaction, le prix de cession pour Worldline repose sur une juste valeur d'entreprise actuelle de l’ordre de 2,3 milliards d'euros, incluant environ 1,7 milliard d'euros de valeur initiale et jusqu'à 0,9 milliard d'euros d'actions de préférence. Net des ajustements du prix de réalisation et net d'impôts, Worldline recevra un produit total d’environ 1,4 milliard d'euros et restera exposé à la création de valeur future d’Ingenico via des actions de préférence pour un montant allant jusqu'à 0,9 milliard d'euros (environ 0,6 milliard d'euros de juste valeur à la date de signature).

Latham & Watkins est le conseiller juridique de Worldline. UBS Investment Bank et BNP Paribas agissent en tant que conseillers financiers de Worldline.

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP et les bureaux français de Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton LLP sont les conseillers juridiques des fonds Apollo. HSBC agit en tant que conseiller financier principal, et Barclays et Société Générale en tant que conseillers financiers des fonds Apollo.

