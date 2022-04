Worldline : finalise son alliance avec la banque ANZ

Worldline a finalisé l’acquisition d’une participation de contrôle des activités de services aux marchands d’ANZ et la création d'une coentreprise contrôlée à 51% par Worldline pour gérer et développer les services aux marchands en Australie avec la banque ANZ. Cette dernière est l'une des plus grandes banques d'Asie-Pacifique et le troisième acquéreur en Australie, avec environ 20% de parts de marché sur les volumes de transactions opérés dans ce pays.



Avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 180 millions d'euros avec un taux de croissance organique annuel à deux chiffres attendu au cours des cinq prochaines années et une marge d'Excédent brut opérationnel (EBO) d'environ 20% attendue à la clôture de l'opération, un solide programme d'intégration et de développement de plates-formes sera mis en oeuvre avec pour objectif d'atteindre 25 millions d'euros d'EBO supplémentaire d'ici 2025. Le plan de synergies est principalement basé sur la réutilisation des modules de paiement propriétaires de Worldline associés à la mise en place d'une plateforme spécifique apportant à l'Australie des applications de paiement standard innovantes du marché européen.