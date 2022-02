Worldline : forte accélération de la croissance au quatrième trimestre 2021

En 2021, le résultat net part du groupe des opérations poursuivies de Worldline s'est élevé à 191 millions d'euros, en hausse de 50,2%. Le résultat net part du Groupe normalisé des opérations poursuivies (hors éléments exceptionnels, net d'impôt), s'est élevé à 440 millions d'euros, en hausse de 48,2%. Le résultat net attribuable aux propriétaires de la société mère s'est élevée à -751 millions d'euros, comprenant une contribution positive des terminaux de paiement TSS (+110 millions d'euros) et l'effet négatif de la dépréciation du goodwill de TSS et l'impact fiscal lié à la transaction.



L'EBO (Excédent Brut Opérationnel) atteint 933 millions d'euros ; soit 25,3% du chiffre d'affaires, en amélioration de +220 points de base par rapport à 2020 à périmètre et taux de change constants.



"Cette solide performance par rapport à l'objectif de délivrer plus de 200 points de base d'amélioration reflète l'accélération de la croissance organique du chiffre d'affaires tout au long de l'année ainsi que la transformation en cours et les plans de synergie du groupe", a commenté la société.



Le chiffre d'affaires a atteint 3,689 milliards d'euros, soit une croissance organique de +6,8% (dont +12,0% au quatrième trimestre) par rapport à l'objectif d'au moins 6%.



Cet objectif a notamment été atteint grâce à la croissance soutenue dans les Services aux Commerçants et les Services Financiers, malgré la Covid-19. "Cela reflète à la fois la transition rapide et généralisée vers les paiements numériques ainsi que le positionnement fort du groupe suite à l'acquisition d'Ingenico. Le chiffre d'affaires en Mobilité & Services Web Transactionnels a également considérablement augmenté grâce à plusieurs grands projets et à la reprise du secteur des transports publics", a précisé le groupe.



Ce dernier ajoute que ses objectifs 2022 pleinement en ligne avec l'ambition à trois ans. Le groupe vise une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 8% et 10%. Il table sur une amélioration de la marge d'EBO par rapport au proforma 2021 comprise entre 100 à 150 points de base et enfin, sur un taux de conversion de l'EBO en flux de trésorerie disponible de l'ordre de 45%.